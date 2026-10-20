Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат
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Характеристики
Описание товара Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат
Универсальная швейная машина: точность и удобство в каждой строчке
Компактная и функциональная швейная машина весом всего 4,8 кг станет надёжным помощником как для начинающих, так и для опытных мастериц. Электромеханическое управление делает работу простой и предсказуемой, а вертикальный челнок обеспечивает стабильную строчку на разных тканях.
Всё необходимое для разных задач
6 швейных программ — от прямой строчки до оверлочной и потайной — позволяют реализовать любые идеи: подшить брюки, обработать край, создать декоративную отделку. Полуавтоматическая петля (1 петля за 4 шага) экономит время и даёт аккуратный результат без лишних сложностей.
Практичные функции для комфортной работы
- Встроенная подсветка — рабочая зона всегда хорошо освещена.
- Рукавная платформа — удобно обрабатывать манжеты, штанины и другие узкие детали.
- Реверс и шитьё двойной иглой — больше возможностей для качественной и декоративной строчки.
Надёжные рабочие параметры
- Максимальная скорость шитья — 400 стежков в минуту.
- Длина стежка — до 4 мм, ширина зигзага — до 5 мм.
- Мощность — 60 Вт: достаточно для уверенного продвижения ткани без перегрузки.
Эта швейная машина сочетает простоту управления, продуманную эргономику и расширенный функционал — идеальный выбор для домашнего творчества и ремонта одежды.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
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Универсальная швейная машина: точность и удобство в каждой строчке
Компактная и функциональная швейная машина весом всего 4,8 кг станет надёжным помощником как для начинающих, так и для опытных мастериц. Электромеханическое управление делает работу простой и предсказуемой, а вертикальный челнок обеспечивает стабильную строчку на разных тканях.
Всё необходимое для разных задач
6 швейных программ — от прямой строчки до оверлочной и потайной — позволяют реализовать любые идеи: подшить брюки, обработать край, создать декоративную отделку. Полуавтоматическая петля (1 петля за 4 шага) экономит время и даёт аккуратный результат без лишних сложностей.
Практичные функции для комфортной работы
- Встроенная подсветка — рабочая зона всегда хорошо освещена.
- Рукавная платформа — удобно обрабатывать манжеты, штанины и другие узкие детали.
- Реверс и шитьё двойной иглой — больше возможностей для качественной и декоративной строчки.
Надёжные рабочие параметры
- Максимальная скорость шитья — 400 стежков в минуту.
- Длина стежка — до 4 мм, ширина зигзага — до 5 мм.
- Мощность — 60 Вт: достаточно для уверенного продвижения ткани без перегрузки.
Эта швейная машина сочетает простоту управления, продуманную эргономику и расширенный функционал — идеальный выбор для домашнего творчества и ремонта одежды.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Отзывы о товаре Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат