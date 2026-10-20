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Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат

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Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 1
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 2
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 3
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 4
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 5
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 6
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 7
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Вид машины
электромехническая
Мощность двигателя, Вт
70
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная, прямая
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
4
Шитье двойной иглой
да
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 1
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 2
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 3
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 4
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 5
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 6
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 7
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб. 
В наличии
Код товара: 752877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат
9 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Singer
Тип товара
Швейная машина
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый
Комплектация
Швейная машина, документация.
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
70
Максимальный подъем лапки, мм
10
Нитевдеватель
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Скорость шитья, стежков/мин
400
Рукавная платформа
да
Реверс
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная, прямая
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
4
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Страна производитель
Вьетнам
Вес, г.
5

Описание товара Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат

Универсальная швейная машина: точность и удобство в каждой строчке

Компактная и функциональная швейная машина весом всего 4,8 кг станет надёжным помощником как для начинающих, так и для опытных мастериц. Электромеханическое управление делает работу простой и предсказуемой, а вертикальный челнок обеспечивает стабильную строчку на разных тканях.

Всё необходимое для разных задач

6 швейных программ — от прямой строчки до оверлочной и потайной — позволяют реализовать любые идеи: подшить брюки, обработать край, создать декоративную отделку. Полуавтоматическая петля (1 петля за 4 шага) экономит время и даёт аккуратный результат без лишних сложностей.

Практичные функции для комфортной работы

  • Встроенная подсветка — рабочая зона всегда хорошо освещена.
  • Рукавная платформа — удобно обрабатывать манжеты, штанины и другие узкие детали.
  • Реверс и шитьё двойной иглой — больше возможностей для качественной и декоративной строчки.

Надёжные рабочие параметры

  • Максимальная скорость шитья — 400 стежков в минуту.
  • Длина стежка — до 4 мм, ширина зигзага — до 5 мм.
  • Мощность — 60 Вт: достаточно для уверенного продвижения ткани без перегрузки.

Эта швейная машина сочетает простоту управления, продуманную эргономику и расширенный функционал — идеальный выбор для домашнего творчества и ремонта одежды.

Отзывы о товаре Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат




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Характеристики
Бренд
Singer
Тип товара
Швейная машина
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый
Комплектация
Швейная машина, документация.
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
70
Максимальный подъем лапки, мм
10
Нитевдеватель
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Развернуть
Скорость шитья, стежков/мин
400
Рукавная платформа
да
Реверс
да
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная, прямая
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
4
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Страна производитель
Вьетнам
Описание

Универсальная швейная машина: точность и удобство в каждой строчке

Компактная и функциональная швейная машина весом всего 4,8 кг станет надёжным помощником как для начинающих, так и для опытных мастериц. Электромеханическое управление делает работу простой и предсказуемой, а вертикальный челнок обеспечивает стабильную строчку на разных тканях.

Всё необходимое для разных задач

6 швейных программ — от прямой строчки до оверлочной и потайной — позволяют реализовать любые идеи: подшить брюки, обработать край, создать декоративную отделку. Полуавтоматическая петля (1 петля за 4 шага) экономит время и даёт аккуратный результат без лишних сложностей.

Практичные функции для комфортной работы

  • Встроенная подсветка — рабочая зона всегда хорошо освещена.
  • Рукавная платформа — удобно обрабатывать манжеты, штанины и другие узкие детали.
  • Реверс и шитьё двойной иглой — больше возможностей для качественной и декоративной строчки.

Надёжные рабочие параметры

  • Максимальная скорость шитья — 400 стежков в минуту.
  • Длина стежка — до 4 мм, ширина зигзага — до 5 мм.
  • Мощность — 60 Вт: достаточно для уверенного продвижения ткани без перегрузки.

Эта швейная машина сочетает простоту управления, продуманную эргономику и расширенный функционал — идеальный выбор для домашнего творчества и ремонта одежды.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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