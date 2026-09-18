Минимойка Karcher K 4 Basic 1800Вт
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217771
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х48х35
Вес, кг.
12.7
Описание товара Минимойка Karcher K 4 Basic 1800Вт
Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0 используется для очистки садового инвентаря и мебели, мелкого колесного транспорта и других поверхностей. Модель укомплектована струйной трубкой Vario Power, с её помощью легко регулировать давление воды, что позволяет подобрать оптимальный режим для выполнения различных задач. Грязевая фреза поможет справиться даже со стойкими загрязнениями. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены ручки и колесики. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают компактное хранение и легкую транспортировку.
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Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0 используется для очистки садового инвентаря и мебели, мелкого колесного транспорта и других поверхностей. Модель укомплектована струйной трубкой Vario Power, с её помощью легко регулировать давление воды, что позволяет подобрать оптимальный режим для выполнения различных задач. Грязевая фреза поможет справиться даже со стойкими загрязнениями. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены ручки и колесики. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают компактное хранение и легкую транспортировку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Минимойка Karcher K 4 Basic 1800Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 23280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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