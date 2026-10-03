Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
В наличии
Код товара: 217684
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1 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х6
Вес, г.
106
Описание товара Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150
Оригинальные водорастворимые чернила Epson 103 (C13T00S24A) голубого цвета разработаны для принтеров и МФУ серии «Фабрика печати» со встроенной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Поставляются во флаконе объемом 65 мл и обеспечивают профессиональное качество цветной печати документов и фотографий в домашних условиях и в офисе.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Оригинальные водорастворимые чернила Epson 103 (C13T00S24A) голубого цвета разработаны для принтеров и МФУ серии «Фабрика печати» со встроенной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Поставляются во флаконе объемом 65 мл и обеспечивают профессиональное качество цветной печати документов и фотографий в домашних условиях и в офисе.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Купить Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150 - по цене 1050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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