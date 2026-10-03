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Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150

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Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 217684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150
1 050 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х6
Вес, г.
106

Описание товара Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150

Оригинальные водорастворимые чернила Epson 103 (C13T00S24A) голубого цвета разработаны для принтеров и МФУ серии «Фабрика печати» со встроенной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Поставляются во флаконе объемом 65 мл и обеспечивают профессиональное качество цветной печати документов и фотографий в домашних условиях и в офисе.

Отзывы о товаре Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальные водорастворимые чернила Epson 103 (C13T00S24A) голубого цвета разработаны для принтеров и МФУ серии «Фабрика печати» со встроенной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Поставляются во флаконе объемом 65 мл и обеспечивают профессиональное качество цветной печати документов и фотографий в домашних условиях и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Картридж струйный Epson 103C C13T00S24A голубой (65мл) для Epson L3100/3110/3150 - по цене 1050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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