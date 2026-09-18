Top.Mail.Ru
Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217631
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000

Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000

Отзывы о товаре Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Canon PFI-710 Y 2357C001 желтый (700мл) для Canon TX-2000/3000/4000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...