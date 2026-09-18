Картридж струйный Canon PFI-320 M 2892C001 пурпурный (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217574
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х3
Вес, г.
400
Описание товара Картридж струйный Canon PFI-320 M 2892C001 пурпурный (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205
Картридж струйный Canon PFI-320 M 2892C001 пурпурный (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Картридж струйный Canon PFI-320 M 2892C001 пурпурный (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Картридж струйный Canon PFI-320 M 2892C001 пурпурный (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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