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Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515

6 Отзывы
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Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217549
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х4
Вес, г.
58

Описание товара Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515

Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже не первый раз,качеством очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
отличные картриджи быстрая доставка, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, подошел, закажу ещё
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло.Замечательно! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставила. Надеюсь оригинал
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Ангелина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, пишет оригинал!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже не первый раз,качеством очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
отличные картриджи быстрая доставка, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, подошел, закажу ещё
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло.Замечательно! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставила. Надеюсь оригинал
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Ангелина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, пишет оригинал!


Картридж струйный HP 650 CZ101AE черный для HP DJ IA 2515 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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