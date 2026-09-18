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Флешка Transcend JetFlash 32GB 350 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 32GB 350 черный

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Флешка JETFLASH 32GB 350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216966
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 32GB 350 черный
1 410 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
13х11х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 32GB 350 черный

Благодаря весу 8,5 грамма флешку Transcend JetFlash 350 можно постоянно носить при себе и брать в различные поездки. Она хорошо подходит для хранения и транспортировки значительного объёма данных. На ней хватит места для текстовых документов и музыкальных композиций, фотографий, видеороликов и полноразмерных фильмов.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 32GB 350 черный




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Благодаря весу 8,5 грамма флешку Transcend JetFlash 350 можно постоянно носить при себе и брать в различные поездки. Она хорошо подходит для хранения и транспортировки значительного объёма данных. На ней хватит места для текстовых документов и музыкальных композиций, фотографий, видеороликов и полноразмерных фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 32GB 350 черный - данный товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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