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Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl

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Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 410 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467411
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl

Флеш-накопитель Smartbuy Crown 128GB, Синий - практичное решение для хранения данных и приятный подарок. Корпус изделия из современных материалов и надежно прехраняет накопитель от повреждений, а также пыли и влаги. Компактные размеры позволяют носить флешку в качестве оригинального аксессуара. Данная модель флеш-накопителя предназначена для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными скоростным портом USB 3.1 Gen 1. Для корртной работы не требует установки специального программного обеспечения.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Описание
Флеш-накопитель Smartbuy Crown 128GB, Синий - практичное решение для хранения данных и приятный подарок. Корпус изделия из современных материалов и надежно прехраняет накопитель от повреждений, а также пыли и влаги. Компактные размеры позволяют носить флешку в качестве оригинального аксессуара. Данная модель флеш-накопителя предназначена для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными скоростным портом USB 3.1 Gen 1. Для корртной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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