Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%1 410 руб. 1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467411
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl
Флеш-накопитель Smartbuy Crown 128GB, Синий - практичное решение для хранения данных и приятный подарок. Корпус изделия из современных материалов и надежно прехраняет накопитель от повреждений, а также пыли и влаги. Компактные размеры позволяют носить флешку в качестве оригинального аксессуара. Данная модель флеш-накопителя предназначена для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными скоростным портом USB 3.1 Gen 1. Для корртной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-накопитель Smartbuy Crown 128GB, Синий - практичное решение для хранения данных и приятный подарок. Корпус изделия из современных материалов и надежно прехраняет накопитель от повреждений, а также пыли и влаги. Компактные размеры позволяют носить флешку в качестве оригинального аксессуара. Данная модель флеш-накопителя предназначена для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными скоростным портом USB 3.1 Gen 1. Для корртной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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