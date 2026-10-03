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Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный

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Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный

SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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