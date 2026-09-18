Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV)
Главными достоинствами модели являются функциональность, простота в использовании и невысокая цена. Регулируемое оголовье позволяет удобно расположить гарнитуру на голове, а компактность и малый вес делает ее практически неощутимой для пользователя. Гибкий поворотный держатель дает возможность владельцу установить микрофон в наиболее комфортном для себя положении. SVEN AP-010MV можно также использовать как стандартные наушники, сложив микрофон к оголовью. SVEN AP-010MV оптимальна как для офиса, так и дома, и может быть интересна игрокам в сетевые игры, пользователям IP-телефонии или тем, кто изучает иностранные языки через Интернет. Модель также подходит для прослушивания музыки и просмотра фильмов через ПК или ноутбук. Настройка громкости осуществляется с помощью регулятора, расположенного на кабеле. Гарнитура подключается к звуковой карте ПК с помощью стандартных разъемов mini-jack 2*3,5 мм (3 pin). Модель выполнена в черно-серебристой гамме и имеет привлекательный внешний вид.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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