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Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) купить с доставкой в Москве
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Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV)

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Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 1
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 2
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 3
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 4
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 5
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 6
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 7
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 8
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 9
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 10
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 11
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 12
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 13
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 14
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 15
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 16
Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 1
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 2
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 3
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 4
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 5
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 6
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 7
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 8
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 9
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 10
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 11
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 12
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 13
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 14
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 15
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 16
  • Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214909
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х5
Вес, г.
71

Описание товара Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV)

Главными достоинствами модели являются функциональность, простота в использовании и невысокая цена. Регулируемое оголовье позволяет удобно расположить гарнитуру на голове, а компактность и малый вес делает ее практически неощутимой для пользователя. Гибкий поворотный держатель дает возможность владельцу установить микрофон в наиболее комфортном для себя положении. SVEN AP-010MV можно также использовать как стандартные наушники, сложив микрофон к оголовью. SVEN AP-010MV оптимальна как для офиса, так и дома, и может быть интересна игрокам в сетевые игры, пользователям IP-телефонии или тем, кто изучает иностранные языки через Интернет. Модель также подходит для прослушивания музыки и просмотра фильмов через ПК или ноутбук. Настройка громкости осуществляется с помощью регулятора, расположенного на кабеле. Гарнитура подключается к звуковой карте ПК с помощью стандартных разъемов mini-jack 2*3,5 мм (3 pin). Модель выполнена в черно-серебристой гамме и имеет привлекательный внешний вид.

Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Главными достоинствами модели являются функциональность, простота в использовании и невысокая цена. Регулируемое оголовье позволяет удобно расположить гарнитуру на голове, а компактность и малый вес делает ее практически неощутимой для пользователя. Гибкий поворотный держатель дает возможность владельцу установить микрофон в наиболее комфортном для себя положении. SVEN AP-010MV можно также использовать как стандартные наушники, сложив микрофон к оголовью. SVEN AP-010MV оптимальна как для офиса, так и дома, и может быть интересна игрокам в сетевые игры, пользователям IP-телефонии или тем, кто изучает иностранные языки через Интернет. Модель также подходит для прослушивания музыки и просмотра фильмов через ПК или ноутбук. Настройка громкости осуществляется с помощью регулятора, расположенного на кабеле. Гарнитура подключается к звуковой карте ПК с помощью стандартных разъемов mini-jack 2*3,5 мм (3 pin). Модель выполнена в черно-серебристой гамме и имеет привлекательный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SVEN AP-010MV (SV-0410010MV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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