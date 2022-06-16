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Мобильный телефон INOI 100 Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон INOI 100 Black

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Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 6
Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Емкость аккумулятора
600
  • Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 1
  • Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 2
  • Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 3
  • Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 4
  • Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 5
  • Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 6
  • Мобильный телефон INOI 100 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
620 руб.  1 290 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 212349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильный телефон INOI 100 Black
620 руб. -52%
1 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Съемный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
600
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
77

Описание товара Мобильный телефон INOI 100 Black

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 100 Black

16.06.2022
Жук

Достоинства:
Собран на 5, работой очень доволен.

Недостатки:
Камера не нужна..

Комментарий:
Связь и слышимость выше ожиданий, цена класс.
22.04.2022
алена

Достоинства:
Внешний вид.Крепко сбитый корпус.

Недостатки:
Дребезжащий слабый динамик.

Комментарий:
Хорошая антенна .2 СИМ карты работают отлично. Отличный аккумулятор .Для разговоров хватит надолго.
21.04.2022
Максим Росляков

Достоинства:
Простота, цена, наличие двух sim.. Приемлемая слышимость разговорного динамика.

Недостатки:
Крайне прост , памяти минимум.

Комментарий:
Телефонная книга - один номер на одно имя, отдельные мелодии на отдельного абонента поставить нельзя.. И лучше бы экран был монохромный как по мне. Из позитива конечно слышимость и прекрасная работа сим карт.
20.04.2022
Владимир Яценко

Достоинства:
Звонить может. СМС не пишу.

Недостатки:
Если с одной сим, не понял как убрать надпись вставьте вторую сим. Бести.

Комментарий:
Цена, относительно конкурентов, при полном отсутствии функционала, на фоне тех же конкурентов(нет памяти, один номер на контакт и пр.). Выгодно отличается в общем, не жалею что выбрал по ценнику.
18.04.2022
Николай Абрамов

Достоинства:
Цена
Качество
Громкость

Недостатки:
Обычный телефон, звонит и хорошо.

Комментарий:
отличный телефон,удобно лежит в руке, связь ловит отлично..
16.04.2022
Роман Остапов

Достоинства:
Особенно порадовал момент его НЕ использования несколько дней. Он лежал без использования кем либо. С 90 процентов он потерял всего 10 процентов за 3-4 дня.

Недостатки:
Днинную фамилию более 10 букв не записать.

Комментарий:
Звонилка норм.. Были разные в последнее время, ни скажу что все плохие были, просто этот ещё и не дорогой.
08.04.2022
Марина Лунёва

Достоинства:
Звонит отлично, прост в освоении.

Недостатки:
Как оказалось, хотелось большущий.

Комментарий:
Для звонков достаточно хороший телефон, громкий, есть даже камера, покупала отцу, настроил- пользуется, поначалу нужно привыкнуть к размеру. Он средний, отец привык к очень большим аппаратам..



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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Съемный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
600
Развернуть
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.06.2022
Жук

Достоинства:
Собран на 5, работой очень доволен.

Недостатки:
Камера не нужна..

Комментарий:
Связь и слышимость выше ожиданий, цена класс.
22.04.2022
алена

Достоинства:
Внешний вид.Крепко сбитый корпус.

Недостатки:
Дребезжащий слабый динамик.

Комментарий:
Хорошая антенна .2 СИМ карты работают отлично. Отличный аккумулятор .Для разговоров хватит надолго.
21.04.2022
Максим Росляков

Достоинства:
Простота, цена, наличие двух sim.. Приемлемая слышимость разговорного динамика.

Недостатки:
Крайне прост , памяти минимум.

Комментарий:
Телефонная книга - один номер на одно имя, отдельные мелодии на отдельного абонента поставить нельзя.. И лучше бы экран был монохромный как по мне. Из позитива конечно слышимость и прекрасная работа сим карт.
20.04.2022
Владимир Яценко

Достоинства:
Звонить может. СМС не пишу.

Недостатки:
Если с одной сим, не понял как убрать надпись вставьте вторую сим. Бести.

Комментарий:
Цена, относительно конкурентов, при полном отсутствии функционала, на фоне тех же конкурентов(нет памяти, один номер на контакт и пр.). Выгодно отличается в общем, не жалею что выбрал по ценнику.
18.04.2022
Николай Абрамов

Достоинства:
Цена
Качество
Громкость

Недостатки:
Обычный телефон, звонит и хорошо.

Комментарий:
отличный телефон,удобно лежит в руке, связь ловит отлично..
16.04.2022
Роман Остапов

Достоинства:
Особенно порадовал момент его НЕ использования несколько дней. Он лежал без использования кем либо. С 90 процентов он потерял всего 10 процентов за 3-4 дня.

Недостатки:
Днинную фамилию более 10 букв не записать.

Комментарий:
Звонилка норм.. Были разные в последнее время, ни скажу что все плохие были, просто этот ещё и не дорогой.
08.04.2022
Марина Лунёва

Достоинства:
Звонит отлично, прост в освоении.

Недостатки:
Как оказалось, хотелось большущий.

Комментарий:
Для звонков достаточно хороший телефон, громкий, есть даже камера, покупала отцу, настроил- пользуется, поначалу нужно привыкнуть к размеру. Он средний, отец привык к очень большим аппаратам..


Мобильный телефон INOI 100 Black - данный товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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