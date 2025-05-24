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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black

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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 2
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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 6
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 7
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 8
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 9
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 10
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 11
Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
600
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258687
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
113.2x48.9x14.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
132

Описание товара Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black

Сотовый телефон BQ 1848 Step+ – компактный мобильный аппарат с размерами корпуса 48.9x14.1x113.2 мм, который позволит всегда оставаться на связи благодаря поддержке установки двух SIM-карт. Модель с конструкцией-моноблоком оборудована 1.77-дюймовым экраном с разрешением 160x128 пикселей, на котором можно увидеть всю необходимую информацию в процессе использования. Для хранения различных файлов имеется слот для установки карты памяти емкостью до 32 ГБ. Для автономной работы в сотовый телефон BQ 1848 Step+ установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 600 мАч.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
пока что все хорошо. брал для военной части. посмотрим как будет вести себя со временем. комплектация полная. коробочка под пломбами
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Лидия П.

Достоинства:


Комментарий:
буду уже второй, все два работают. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
включился сразу, взяла детёнышу, изъяв предварительно смартфон, отсутствие смартфона, заставляет ребёнка шевелить мозгами, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
взяли сыну в школу.обычный телефон для связи.работает.все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Рафис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё соответствует. Рабочие телефоны
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Простой телефон для рабочего,ребёнка,либо армии,все функции работают ,заряд держит долго,дефектов не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Диас У.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовался! Прибыл раньше срока на два дня, в заводской плёнке. На вид хороший, сделано всё аккуратно! Единственное тяжело открывается крышка, но проблема решена путём отрезания креплений снизу, теперь открывается легко!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой, динамик не очень
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнку для первого класса самое то, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2023
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
брали ребенку носить в начальную школу, полностью справляется со своими функциями. прост в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2023
Георгий И.

Достоинства:


Комментарий:
Все что должно работать-работает,зарядку держит пару дней.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
Резедушечка

Достоинства:


Комментарий:
после месяца использования полет нормальный. но, увы продержался три месяца(( хватает на 3 месяца. подобный отзыв я читала уже, и вот ситуация аналогична. не рекомендую. сначала целый день не выключался экран, а потом и во все перестал включаться.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
для ребенка, чтобы позвонить со школы, то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
удобный телефон для начальных классов
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2022
Тулинова Яна

Достоинства:


Комментарий:
обчный кнопочный телефон, громкий звонок, заряд держит долго



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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
113.2x48.9x14.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 1848 Step+ – компактный мобильный аппарат с размерами корпуса 48.9x14.1x113.2 мм, который позволит всегда оставаться на связи благодаря поддержке установки двух SIM-карт. Модель с конструкцией-моноблоком оборудована 1.77-дюймовым экраном с разрешением 160x128 пикселей, на котором можно увидеть всю необходимую информацию в процессе использования. Для хранения различных файлов имеется слот для установки карты памяти емкостью до 32 ГБ. Для автономной работы в сотовый телефон BQ 1848 Step+ установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 600 мАч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
пока что все хорошо. брал для военной части. посмотрим как будет вести себя со временем. комплектация полная. коробочка под пломбами
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Лидия П.

Достоинства:


Комментарий:
буду уже второй, все два работают. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
включился сразу, взяла детёнышу, изъяв предварительно смартфон, отсутствие смартфона, заставляет ребёнка шевелить мозгами, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
взяли сыну в школу.обычный телефон для связи.работает.все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Рафис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё соответствует. Рабочие телефоны
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Простой телефон для рабочего,ребёнка,либо армии,все функции работают ,заряд держит долго,дефектов не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Диас У.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовался! Прибыл раньше срока на два дня, в заводской плёнке. На вид хороший, сделано всё аккуратно! Единственное тяжело открывается крышка, но проблема решена путём отрезания креплений снизу, теперь открывается легко!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой, динамик не очень
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнку для первого класса самое то, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2023
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
брали ребенку носить в начальную школу, полностью справляется со своими функциями. прост в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2023
Георгий И.

Достоинства:


Комментарий:
Все что должно работать-работает,зарядку держит пару дней.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
Резедушечка

Достоинства:


Комментарий:
после месяца использования полет нормальный. но, увы продержался три месяца(( хватает на 3 месяца. подобный отзыв я читала уже, и вот ситуация аналогична. не рекомендую. сначала целый день не выключался экран, а потом и во все перестал включаться.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
для ребенка, чтобы позвонить со школы, то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
удобный телефон для начальных классов
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2022
Тулинова Яна

Достоинства:


Комментарий:
обчный кнопочный телефон, громкий звонок, заряд держит долго


Мобильный телефон BQ 1848 Step+ Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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