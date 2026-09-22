Описание товара Мобильный телефон BQ 1860 Gem Black (без СЗУ в комплекте)

Мобильный телефон BQ 1860 Gem - это отличный выбор как для детей, бабушек и дедушек, так и для всех кто ценит удобство и функциональность в компактном корпусе. Этот телефон обладает ярким цветным дисплеем диагональю 1.77 дюйма, который позволяет комфортно просматривать контент. Удобное расположение клавиш Телефон также оборудован разъемом USB Type-C (PD), Это действительно важно, так как обеспечивает полную совместимость с любым зарядным устройством с выходом USB Type-C, которое обязательно окажется под рукой - как старые слабый зарядки, так и современный мощный блоки от смартфонов и ноутбуков. Одной из особенностей компактного телефона без камеры BQ 1800L One является наличие двух слотов для SIM-карт наиболее распространенного формата: nano-SIM и mini-SIM. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет объединить в одном устройстве два номера. BQ 1860 Gem также снабжен Bluetooth версии 2.1, ярким четырехсекционным фонариком, FM-приемником и функцией диктофона, что делает его универсальным гаджетом для повседневного использования. Аккумулятор 1000 мАч обеспечивает время работы до 10 суток в режиме ожидания. Телефон выполнен в стильном и приятном на ощупь корпусе с карбоновой текстурой и крупными удобными полупрозрачными кнопками. Компактность, эргономичность и эффектный дизайн делают его использование максимально комфортным как для молодых, так и для пожилых людей. BQ 1860 Gem - надежный и стильный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в электронике.