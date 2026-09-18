Мобильный телефон BQ 1848 STEP+ WHITE RED (2 SIM)
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%920 руб. 1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267201
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Система навигации
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
113.2x48.9x14.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ 1848 STEP+ WHITE RED (2 SIM)
Сотовый телефон BQ 1848 Step+ – компактный мобильный аппарат с размерами корпуса 48.9x14.1x113.2 мм, который позволит всегда оставаться на связи благодаря поддержке установки двух SIM-карт. Модель с конструкцией-моноблоком оборудована 1.77-дюймовым экраном с разрешением 160x128 пикселей, на котором можно увидеть всю необходимую информацию в процессе использования. Для хранения различных файлов имеется слот для установки карты памяти емкостью до 32 ГБ. Для автономной работы в сотовый телефон BQ 1848 Step+ установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 600 мАч.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Система навигации
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
180
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
113.2x48.9x14.1 мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон BQ 1848 Step+ – компактный мобильный аппарат с размерами корпуса 48.9x14.1x113.2 мм, который позволит всегда оставаться на связи благодаря поддержке установки двух SIM-карт. Модель с конструкцией-моноблоком оборудована 1.77-дюймовым экраном с разрешением 160x128 пикселей, на котором можно увидеть всю необходимую информацию в процессе использования. Для хранения различных файлов имеется слот для установки карты памяти емкостью до 32 ГБ. Для автономной работы в сотовый телефон BQ 1848 Step+ установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 600 мАч.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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