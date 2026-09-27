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Характеристики
Тип товара
Звуковая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210542
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Описание товара Звуковая карта Asus PCI-E Strix Soar (C-Media 6632AX) 7.1 (STRIX SOAR)
Звуковая карта Asus Strix Soar - это высококачественное устройство, которое обеспечивает превосходное качество звука. Asus Strix Soar оснащена чипом C-Media 6632AX, который обеспечивает высокую производительность и точность звука. Разрядность ЦАП составляет 24, а максимальная частота ЦАП достигает 192 кГц, что гарантирует чистоту и детализацию звука. Звуковая карта поддерживает ASIO 2.2, что позволяет получить более точный и быстрый контроль над звуком. Asus Strix Soar имеет цифровой оптический выход S/PDIF, что обеспечивает передачу звука без потерь. Звуковая карта совместима с Windows 7 SP1, 8, 8.1 и 10, что делает ее удобной для использования на различных компьютерах. В целом, Asus Strix Soar - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественное и функциональное звуковое решение для своего компьютера.
Звуковая карта Asus Strix Soar - это высококачественное устройство, которое обеспечивает превосходное качество звука. Asus Strix Soar оснащена чипом C-Media 6632AX, который обеспечивает высокую производительность и точность звука. Разрядность ЦАП составляет 24, а максимальная частота ЦАП достигает 192 кГц, что гарантирует чистоту и детализацию звука. Звуковая карта поддерживает ASIO 2.2, что позволяет получить более точный и быстрый контроль над звуком. Asus Strix Soar имеет цифровой оптический выход S/PDIF, что обеспечивает передачу звука без потерь. Звуковая карта совместима с Windows 7 SP1, 8, 8.1 и 10, что делает ее удобной для использования на различных компьютерах. В целом, Asus Strix Soar - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественное и функциональное звуковое решение для своего компьютера.
Звуковая карта Asus PCI-E Strix Soar (C-Media 6632AX) 7.1 (STRIX SOAR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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