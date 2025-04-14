Звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 (70SB177000000)

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Максим Смирнов



Софт для настройки только под виндуКачество сборки очень среднееНекоторое время назад, затеял апгрейд и собрал комп в itx корпусе, в связи с чем расстался с любимой звуковухой Asus Xonar Essence ST. Хоть я ни разу не аудиофил, но плохой звук от хорошего отличить в состоянии. Так что это было для меня очень тяжелым решением. Понадеялся, что чип ALC1220 на новой мамке не подкачает. Не подкачал. Качество очень хорошее.. для встроенного чипа. Тем не менее, слушая музыку на рабочем компе (куда переполз Xonar), каждый раз говорил себе, что без нормальной звуковухи это не жизнь. И в итоге начал присматривать внешний звук c гуманной ценой и высоким качеством. Вот тут и подвернулся SB G6.Не долго думая, поехал и купил. Ну что.. Да, это именно то, что я хотел, и то по чему скучал после асуса. Качество звука - супер! (уши у меня Audio-Technica AD700).Добавить тут просто нечего, лучше пробегусь по тонкостям, очевидным и не очень:Софт для конфигурации - только под Windows. Тем не менее, на MacOS (у меня ещё и iMac) её можно использовать в полный рост. Сделанные под виндой настройки улучшайзеров (виртуализация звука, эквалайзеры и т.п.),прекрасно сохраняются в памяти даже при отключении звуковой карты, и переключаются кнопкой SBX на корпусе. Работают с частотой дискретизации до 48 кГц.Режим Direct можно на Маке включить с помощью утилиты Настройка Audio-MIDI. Доступны частоты до 384 кГц (24 или 32 бита). Настройки SBX при этом отключаются, но не сбрасываются. Их всегда можно снова включить.Подсветка: верхняя (Х) и регулятора громкости отключается через виндовую утилиту, боковых кнопок и индикаторов - нет, горят всегда.В режиме сна (S3) карта не отключается ни на винде ни на макоси. Светодиоды не гаснут. Придётся скриптами отключать питание usb порта.Греется слабо, но греется и в режиме сна.Регулятор громкости немного кривоват. Просто неуважение к покупателям. Впрочем, он всё равно цифровой, громкость можно регулировать и софтом.P.S. Хотел было 4 поставить, но рука не поднялась. Всё же такие вещи покупают для звука. А тут он на 5+.