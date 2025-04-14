Звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 (70SB177000000)
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Характеристики
Тип товара
Звуковая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 176510
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Звуковая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х4
Вес, г.
410
Описание товара Звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 (70SB177000000)
Улучшите свой игровой процесс! Sound BlasterX G6 подарит вам невероятные впечатления благодаря высокому качеству звукопередачи, которое не могут обеспечить стандартные материнские платы и другие игровые USB-ЦАП, доступные на рынке.
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Улучшите свой игровой процесс! Sound BlasterX G6 подарит вам невероятные впечатления благодаря высокому качеству звукопередачи, которое не могут обеспечить стандартные материнские платы и другие игровые USB-ЦАП, доступные на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. После покупки, сразу два тестовых рейда в Таркове сделал. Итог Гуннов минусанул всех, хоть они и расредоточены были. А во втором минусанул Сектантов
Достоинства:
Комментарий:
До этого пользовался только встройкой, казалось, что ее хватает для kz hbb pr2 (планарам много и не надо, особенно дешёвым), но как же я ошибался. в дайрект моде качество звука меня удивило, что в играх, что в музыке, минут 20 баловался и сравнивал детали, их стало несомненно больше и появился объем звука. пробовал скаут мод и встроенные пресеты для игр - вещи баловства ради, не оценил их и, по-ощущениям, лишняя вещь, но без них нельзя было бы записать их в игровую серию) Жалко, что звуковая карта эта вышла до эры повсеместных type-c, а только micro USB, но в целом не должно возникнуть проблем с его использованием, т.к. 1 раз воткнул и забыл. греется, лёжа на столе, довольно ощутимо, не знаю сколько проживет, но в целом впечатления отличные. косяков со звуком на win10/11 нет никаких. видел отзывы, что выдает собственный шум - на моих ушах не было замечено
Достоинства:
Звук, софт
Комментарий:
Звук, это лучшая карта. С дровами проблем не было. Купил в комплект наушники Hyperx Cloud. Звук в играх стал более глубокий, слышно как противник в кустах шевелится) Удобный софт, можно настроить звук под свои предпочтения. Картой доволен
Достоинства:
Звук
Недостатки:
греется
Комментарий:
Купил по отзывам. Настроил по обзорам) Звуком доволен, единственный момент что она греется довольно сильно, встречал в отзывах такую проблему но решения не видел. Это моя первая настройка, поэтому сравнивать особо не с чем, но со встройкой разница очень заметна. Музыку особо не слушаю, больше по фильмам, в "ушах" погружение в фильм как в кинотеатре. Я покупкой доволен
Достоинства:
Внешний вид, звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Мне понравился дизайн. Качество звука полностью меня устраивает. Звук намного лучше чем родной. Планирую купить наушники получше, по отзывам. В музыке сильно большой разницы не заметил, а вот в играх стало все более детально, шорох листьев, звук шагов, даже скрип двери стало слышно, полный эффект присутствия. Покупкой доволен, для игрушек рекомендую
Достоинства:
Звук, настройки
Недостатки:
цена
Комментарий:
Свои функции она выполняет хорошо. Брал только под игры и кино, я не меломан, результатом после детальной настройки остался очень доволен. Боковые кнопки не очень удобные, регулировкой звука воспользовался один раз при настройке. Цена для меня конечно высоковата, но карта того стоит. Благодаря софту можно настроить звук в играх так как нужно только тебе, само устройство компактное и легкое. К покупке могу рекомендовать!
Достоинства:
Цена/качество
Недостатки:
сложная настройка
Комментарий:
Очень высокое качество звучания в играх и фильмах. Звук достойный, в остальном норм за свою цену. С установкой проблем не было, понравилось приложение от Creative. Звук раскрылся только после настройки в приложении, сначала даже успел немного расстроиться, посмотрел обзоры, настроил и о чудо звук стал настолько детальный в играх стало слышно как падают капли дождя, по началу было просто интересно было слушать, а не играть) Рекомендую
Достоинства:
Софт для настройки только под винду
Качество сборки очень среднее
Недостатки:
Некоторое время назад, затеял апгрейд и собрал комп в itx корпусе, в связи с чем расстался с любимой звуковухой Asus Xonar Essence ST. Хоть я ни разу не аудиофил, но плохой звук от хорошего отличить в состоянии. Так что это было для меня очень тяжелым решением. Понадеялся, что чип ALC1220 на новой мамке не подкачает. Не подкачал. Качество очень хорошее.. для встроенного чипа. Тем не менее, слушая музыку на рабочем компе (куда переполз Xonar), каждый раз говорил себе, что без нормальной звуковухи это не жизнь. И в итоге начал присматривать внешний звук c гуманной ценой и высоким качеством. Вот тут и подвернулся SB G6.
Не долго думая, поехал и купил. Ну что.. Да, это именно то, что я хотел, и то по чему скучал после асуса. Качество звука - супер! (уши у меня Audio-Technica AD700).
Добавить тут просто нечего, лучше пробегусь по тонкостям, очевидным и не очень:
Софт для конфигурации - только под Windows. Тем не менее, на MacOS (у меня ещё и iMac) её можно использовать в полный рост. Сделанные под виндой настройки улучшайзеров (виртуализация звука, эквалайзеры и т.п.),прекрасно сохраняются в памяти даже при отключении звуковой карты, и переключаются кнопкой SBX на корпусе. Работают с частотой дискретизации до 48 кГц.
Режим Direct можно на Маке включить с помощью утилиты Настройка Audio-MIDI. Доступны частоты до 384 кГц (24 или 32 бита). Настройки SBX при этом отключаются, но не сбрасываются. Их всегда можно снова включить.
Подсветка: верхняя (Х) и регулятора громкости отключается через виндовую утилиту, боковых кнопок и индикаторов - нет, горят всегда.
В режиме сна (S3) карта не отключается ни на винде ни на макоси. Светодиоды не гаснут. Придётся скриптами отключать питание usb порта.
Греется слабо, но греется и в режиме сна.
Регулятор громкости немного кривоват. Просто неуважение к покупателям. Впрочем, он всё равно цифровой, громкость можно регулировать и софтом.
Комментарий:
P.S. Хотел было 4 поставить, но рука не поднялась. Всё же такие вещи покупают для звука. А тут он на 5+.
Звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 (70SB177000000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Sound BlasterX G6 (70SB177000000)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. После покупки, сразу два тестовых рейда в Таркове сделал. Итог Гуннов минусанул всех, хоть они и расредоточены были. А во втором минусанул Сектантов
Достоинства:
Комментарий:
До этого пользовался только встройкой, казалось, что ее хватает для kz hbb pr2 (планарам много и не надо, особенно дешёвым), но как же я ошибался. в дайрект моде качество звука меня удивило, что в играх, что в музыке, минут 20 баловался и сравнивал детали, их стало несомненно больше и появился объем звука. пробовал скаут мод и встроенные пресеты для игр - вещи баловства ради, не оценил их и, по-ощущениям, лишняя вещь, но без них нельзя было бы записать их в игровую серию) Жалко, что звуковая карта эта вышла до эры повсеместных type-c, а только micro USB, но в целом не должно возникнуть проблем с его использованием, т.к. 1 раз воткнул и забыл. греется, лёжа на столе, довольно ощутимо, не знаю сколько проживет, но в целом впечатления отличные. косяков со звуком на win10/11 нет никаких. видел отзывы, что выдает собственный шум - на моих ушах не было замечено
Достоинства:
Звук, софт
Комментарий:
Звук, это лучшая карта. С дровами проблем не было. Купил в комплект наушники Hyperx Cloud. Звук в играх стал более глубокий, слышно как противник в кустах шевелится) Удобный софт, можно настроить звук под свои предпочтения. Картой доволен
Достоинства:
Звук
Недостатки:
греется
Комментарий:
Купил по отзывам. Настроил по обзорам) Звуком доволен, единственный момент что она греется довольно сильно, встречал в отзывах такую проблему но решения не видел. Это моя первая настройка, поэтому сравнивать особо не с чем, но со встройкой разница очень заметна. Музыку особо не слушаю, больше по фильмам, в "ушах" погружение в фильм как в кинотеатре. Я покупкой доволен
Достоинства:
Внешний вид, звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Мне понравился дизайн. Качество звука полностью меня устраивает. Звук намного лучше чем родной. Планирую купить наушники получше, по отзывам. В музыке сильно большой разницы не заметил, а вот в играх стало все более детально, шорох листьев, звук шагов, даже скрип двери стало слышно, полный эффект присутствия. Покупкой доволен, для игрушек рекомендую
Достоинства:
Звук, настройки
Недостатки:
цена
Комментарий:
Свои функции она выполняет хорошо. Брал только под игры и кино, я не меломан, результатом после детальной настройки остался очень доволен. Боковые кнопки не очень удобные, регулировкой звука воспользовался один раз при настройке. Цена для меня конечно высоковата, но карта того стоит. Благодаря софту можно настроить звук в играх так как нужно только тебе, само устройство компактное и легкое. К покупке могу рекомендовать!
Достоинства:
Цена/качество
Недостатки:
сложная настройка
Комментарий:
Очень высокое качество звучания в играх и фильмах. Звук достойный, в остальном норм за свою цену. С установкой проблем не было, понравилось приложение от Creative. Звук раскрылся только после настройки в приложении, сначала даже успел немного расстроиться, посмотрел обзоры, настроил и о чудо звук стал настолько детальный в играх стало слышно как падают капли дождя, по началу было просто интересно было слушать, а не играть) Рекомендую
Достоинства:
Софт для настройки только под винду
Качество сборки очень среднее
Недостатки:
Некоторое время назад, затеял апгрейд и собрал комп в itx корпусе, в связи с чем расстался с любимой звуковухой Asus Xonar Essence ST. Хоть я ни разу не аудиофил, но плохой звук от хорошего отличить в состоянии. Так что это было для меня очень тяжелым решением. Понадеялся, что чип ALC1220 на новой мамке не подкачает. Не подкачал. Качество очень хорошее.. для встроенного чипа. Тем не менее, слушая музыку на рабочем компе (куда переполз Xonar), каждый раз говорил себе, что без нормальной звуковухи это не жизнь. И в итоге начал присматривать внешний звук c гуманной ценой и высоким качеством. Вот тут и подвернулся SB G6.
Не долго думая, поехал и купил. Ну что.. Да, это именно то, что я хотел, и то по чему скучал после асуса. Качество звука - супер! (уши у меня Audio-Technica AD700).
Добавить тут просто нечего, лучше пробегусь по тонкостям, очевидным и не очень:
Софт для конфигурации - только под Windows. Тем не менее, на MacOS (у меня ещё и iMac) её можно использовать в полный рост. Сделанные под виндой настройки улучшайзеров (виртуализация звука, эквалайзеры и т.п.),прекрасно сохраняются в памяти даже при отключении звуковой карты, и переключаются кнопкой SBX на корпусе. Работают с частотой дискретизации до 48 кГц.
Режим Direct можно на Маке включить с помощью утилиты Настройка Audio-MIDI. Доступны частоты до 384 кГц (24 или 32 бита). Настройки SBX при этом отключаются, но не сбрасываются. Их всегда можно снова включить.
Подсветка: верхняя (Х) и регулятора громкости отключается через виндовую утилиту, боковых кнопок и индикаторов - нет, горят всегда.
В режиме сна (S3) карта не отключается ни на винде ни на макоси. Светодиоды не гаснут. Придётся скриптами отключать питание usb порта.
Греется слабо, но греется и в режиме сна.
Регулятор громкости немного кривоват. Просто неуважение к покупателям. Впрочем, он всё равно цифровой, громкость можно регулировать и софтом.
Комментарий:
P.S. Хотел было 4 поставить, но рука не поднялась. Всё же такие вещи покупают для звука. А тут он на 5+.