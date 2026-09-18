Мультитул Sparta 17612
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пассатижи-мультитул
Материал инструмента
сталь
Количество функций
13
Длина, мм
113
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202261
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пассатижи-мультитул
Материал инструмента
сталь
Количество функций
13
Длина, мм
113
Комплектация
Трансформер - 1 шт Напильник - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Плоскогубцы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х7
Вес, г.
200
Описание товара Мультитул Sparta 17612
Трансформер Sparta 17612 длиной 113 мм имеет 13 функций и объединяет в себе слесарные и бытовые инструменты. Пригодится дома, на даче, в походе или поездке, на рыбалке и охоте, также будет полезен в гараже. Компактный трансформер легко поместится в карман, сумку или рюкзак.
Преимущества
- Долговечность — мультитул из нержавеющей стали устойчив к коррозии.
- Резка материалов и работа с резьбовыми соединениями — производитель предусмотрел острый нож и отвертки.
- Выполнение слесарных и монтажных работ — пассатижами удобно удерживать предметы, а кусачками — перекусывать проволоку.
- Получение отверстий в картоне, коже и других материалах — в набор входит шило.
- Быстрая подготовка к пикнику — консервный нож и открывалка незаменимы для открывания бутылок и консервных банок.
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Бренд
Тип товара
Пассатижи-мультитул
Материал инструмента
сталь
Количество функций
13
Длина, мм
113
Комплектация
Трансформер - 1 шт Напильник - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Плоскогубцы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Трансформер Sparta 17612 длиной 113 мм имеет 13 функций и объединяет в себе слесарные и бытовые инструменты. Пригодится дома, на даче, в походе или поездке, на рыбалке и охоте, также будет полезен в гараже. Компактный трансформер легко поместится в карман, сумку или рюкзак.
Преимущества
- Долговечность — мультитул из нержавеющей стали устойчив к коррозии.
- Резка материалов и работа с резьбовыми соединениями — производитель предусмотрел острый нож и отвертки.
- Выполнение слесарных и монтажных работ — пассатижами удобно удерживать предметы, а кусачками — перекусывать проволоку.
- Получение отверстий в картоне, коже и других материалах — в набор входит шило.
- Быстрая подготовка к пикнику — консервный нож и открывалка незаменимы для открывания бутылок и консервных банок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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