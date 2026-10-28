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Пылесос Kelli KL-8007 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Kelli KL-8007

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Пылесос Kelli KL-8007
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199583
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Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
54х35х29
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пылесос Kelli KL-8007

Пылесос KELLI KL-8007 – это безмешковый пылесос, который обеспечивает эффективную уборку. Опустошение пылесборника после уборки дома – не самая приятная процедура. KELLI KL-8007 оснащен контейнером, для очистки которого вам понадобится совершить три простых шага. Просто нажмите кнопку, извлеките пылесборник и вытряхните мусор в корзину. Никакой грязи, все чисто и приятно.

Отзывы о товаре Пылесос Kelli KL-8007




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Пылесосы
Описание
Пылесос KELLI KL-8007 – это безмешковый пылесос, который обеспечивает эффективную уборку. Опустошение пылесборника после уборки дома – не самая приятная процедура. KELLI KL-8007 оснащен контейнером, для очистки которого вам понадобится совершить три простых шага. Просто нажмите кнопку, извлеките пылесборник и вытряхните мусор в корзину. Никакой грязи, все чисто и приятно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Kelli KL-8007 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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