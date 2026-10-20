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Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527

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Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 1
Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 2
Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 3
Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 4
Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 1
  • Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 2
  • Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 3
  • Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 4
  • Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 310 руб. 
Начислим 437 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 197188
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527
27 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
54х44х40
Вес, кг.
8.8

Описание товара Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527

Создан специально для тех, кто любит домашних животных, но не любит их шерсть. Специальные насадки позволяют полностью избавиться от нее. Силу всасывания воздуха можно регулировать благодаря механическому клапану на трубке и электронной кнопке на корпусе. Дополнительно на корпусе находится кнопка автоматического сматывания шнура. Телескопическая трубка легко складывается, а насадки меняются за считанные секунды.

Отзывы о товаре Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527




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Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Описание
Создан специально для тех, кто любит домашних животных, но не любит их шерсть. Специальные насадки позволяют полностью избавиться от нее. Силу всасывания воздуха можно регулировать благодаря механическому клапану на трубке и электронной кнопке на корпусе. Дополнительно на корпусе находится кнопка автоматического сматывания шнура. Телескопическая трубка легко складывается, а насадки меняются за считанные секунды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Thomas PERFECT AIR ANIMAL PURE 786-527 - этот товар вы можете купить по цене 27310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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