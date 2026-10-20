Пылесос Thomas DryBOX 786-553
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 680 руб.
В наличии
Код товара: 197186
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
28 680 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х43х39
Вес, кг.
10.46
Описание товара Пылесос Thomas DryBOX 786-553
Невероятно мощный и стильный помощник в доме станет незаменимой вещью для уборки в вашем доме.
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Невероятно мощный и стильный помощник в доме станет незаменимой вещью для уборки в вашем доме.
Пылесос Thomas DryBOX 786-553 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 28680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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