Top.Mail.Ru
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 1
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 2
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 3
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 4
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 5
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 6
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 7
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 8
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 9
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 10
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 11
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 12
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 13
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 14
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 15
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 16
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 17
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пол/ковёр; для паркета, щелевая, для мягкой мебели, рыспылительная для ковров с адаптером для твердых полов
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.6 л
Уровень шума, дБ
81
Мощность всасывания, Вт
320
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 1
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 2
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 3
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 4
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 5
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 6
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 7
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 8
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 9
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 10
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 11
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 12
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 13
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 14
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 15
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 16
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 17
  • Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 970 руб. 
В наличии
Код товара: 752889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л
30 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thomas
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пол/ковёр; для паркета, щелевая, для мягкой мебели, рыспылительная для ковров с адаптером для твердых полов
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.6 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Германия
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л

Влажная уборка, сухая, питание от сети, потребляемая мощность 1700 Вт, пылесборник аквафильтр, телескопическая трубка, материал металл, вертикальная парковка, автосматывание сетевого шнура, вес 8 кг.

Отзывы о товаре Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Thomas
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пол/ковёр; для паркета, щелевая, для мягкой мебели, рыспылительная для ковров с адаптером для твердых полов
Цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.6 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Германия
Описание
Влажная уборка, сухая, питание от сети, потребляемая мощность 1700 Вт, пылесборник аквафильтр, телескопическая трубка, материал металл, вертикальная парковка, автосматывание сетевого шнура, вес 8 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос моющий Thomas WAVE XT AQUA-BOX красный/черный, 320/1600 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - этот товар вы можете купить по цене 30970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...