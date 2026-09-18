Пылесос Thomas MULTI CLEAN X10 PARQUET 788-577
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209594
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х39
Вес, кг.
14
Описание товара Пылесос Thomas MULTI CLEAN X10 PARQUET 788-577
Создан специально для тех, кто любит домашних животных, но не любит их шерсть. Специальные насадки позволяют полностью избавиться от нее. Силу всасывания воздуха можно регулировать. Дополнительно на корпусе находится кнопка автоматического сматывания шнура. Телескопическая трубка легко складывается, а насадки меняются за считанные секунды.
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Создан специально для тех, кто любит домашних животных, но не любит их шерсть. Специальные насадки позволяют полностью избавиться от нее. Силу всасывания воздуха можно регулировать. Дополнительно на корпусе находится кнопка автоматического сматывания шнура. Телескопическая трубка легко складывается, а насадки меняются за считанные секунды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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