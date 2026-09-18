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Инвертор Digma DCI-200 200Вт с 12В на 220В купить с доставкой в Москве
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Инвертор Digma DCI-200 200Вт с 12В на 220В

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Инвертор Digma DCI-200 200Вт с 12В на 220В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Преобразователь напряжения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196498
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Преобразователь напряжения
Размеры в упаковке, см
25х15х7
Вес, г.
410

Описание товара Инвертор Digma DCI-200 200Вт с 12В на 220В

Digma DCI-200 устройство, предназначенное для преобразования входного постоянного напряжения 12 В в переменное напряжение 220 В с частотой 50 Герц на выходе. То есть автомобильный инвертор вырабатывает переменный ток, благодаря чему к нему можно подключать самые разнообразные электроприборы, инструменты, портативные устройства и компьютеры, работающие от бытовой сети переменного тока.

Отзывы о товаре Инвертор Digma DCI-200 200Вт с 12В на 220В




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Преобразователь напряжения
Описание
Digma DCI-200 устройство, предназначенное для преобразования входного постоянного напряжения 12 В в переменное напряжение 220 В с частотой 50 Герц на выходе. То есть автомобильный инвертор вырабатывает переменный ток, благодаря чему к нему можно подключать самые разнообразные электроприборы, инструменты, портативные устройства и компьютеры, работающие от бытовой сети переменного тока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инвертор Digma DCI-200 200Вт с 12В на 220В - купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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