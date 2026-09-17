Сабвуфер Pioneer TS-A300S4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195811
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х35х18
Вес, кг.
4
Описание товара Сабвуфер Pioneer TS-A300S4
Обновите оригинальную акустическую систему автомобиля. Обновите акустическую систему с помощью нашей линейки высококачественных сабвуферов для обеспечения высококачественного звучания, которого вы так ждали. Наши высококачественные сабвуферы обеспечивают звук высочайшего класса, обладают прочной конструкцией и технологичным наполнением, а также изготовлены из тщательно подобранных материалов для воспроизведения низких частот. При использовании с усилителями серии GM-A от Pioneer обеспечивается звук с мощными, плотными басами в автомобиле вне зависимости от уровня громкости.
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Обновите оригинальную акустическую систему автомобиля. Обновите акустическую систему с помощью нашей линейки высококачественных сабвуферов для обеспечения высококачественного звучания, которого вы так ждали. Наши высококачественные сабвуферы обеспечивают звук высочайшего класса, обладают прочной конструкцией и технологичным наполнением, а также изготовлены из тщательно подобранных материалов для воспроизведения низких частот. При использовании с усилителями серии GM-A от Pioneer обеспечивается звук с мощными, плотными басами в автомобиле вне зависимости от уровня громкости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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