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Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead

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Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 1
Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 224015
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
13 см
Размеры в упаковке, см
40х21х11
Вес, кг.
3.8

Описание товара Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead

Низко отыгрывающие (от 44 Гц!) 130 мм динамики URAL AS-W130MB – это полноценный фронтальный бас (“маленький сабвуфер”) в двери Вашего автомобиля. Комбинированный диффузор из шубированной целлюлозы с тканевым наполнением и полимерным покрытием. Усиленная магнитная система. Звуковая катушка, мм 35. Серийный номер на каждом динамике.

Отзывы о товаре Автоакустика Ural AS-W130MB Warhead




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
150
Диаметр излучателя
13 см
Описание
Низко отыгрывающие (от 44 Гц!) 130 мм динамики URAL AS-W130MB – это полноценный фронтальный бас (“маленький сабвуфер”) в двери Вашего автомобиля. Комбинированный диффузор из шубированной целлюлозы с тканевым наполнением и полимерным покрытием. Усиленная магнитная система. Звуковая катушка, мм 35. Серийный номер на каждом динамике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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