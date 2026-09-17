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Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка

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Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 1
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 2
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 3
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 4
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 5
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 6
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 7
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 8
Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
KENT
Альбом (сингл)
ROD
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 1
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 2
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 3
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 4
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 5
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 6
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 7
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 8
  • Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192104
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751163119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
KENT
Альбом (сингл)
ROD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
18:29-4, Taxmannen, Krossa Allt, Hj?rta, Sjukhus, Vals F?r Satan (Din V?n Pessimisten), Idioter, Svarta Linjer, Ensamheten, T?ntarna, Det Finns Inga Ord
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка

"Rod" - переиздание студийного альбома на двойном 180-граммовом виниле шведской альтернативной рок-группы Kent, изначально выпущенного в 2009 году. Kent - шведская рок-группа, основанная в 1990 году. После выхода сингла "Kr?m (s? n?ra f?r ingen g?)" в 1996-м году Kent обрели популярность на родине, а после своей третьей пластинки "Isola" (1997), группа вышла на международный уровень. Для англоязычных стран были выпущены англоязычные версии альбомов, однако там Kent не достигли такого успеха, как в Скандинавии, где являются одним из самых популярных коллективов. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го "Music non stop". В марте 2016 года Kent объявили о завершении деятельности после выпуска альбома и тура по Скандинавии. Их финальный концерт состоялся 17 декабря 2016 года на стокгольмском стадионе "Tele2 Arena".

Отзывы о товаре Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751163119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
KENT
Альбом (сингл)
ROD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
18:29-4, Taxmannen, Krossa Allt, Hj?rta, Sjukhus, Vals F?r Satan (Din V?n Pessimisten), Idioter, Svarta Linjer, Ensamheten, T?ntarna, Det Finns Inga Ord
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Описание
"Rod" - переиздание студийного альбома на двойном 180-граммовом виниле шведской альтернативной рок-группы Kent, изначально выпущенного в 2009 году. Kent - шведская рок-группа, основанная в 1990 году. После выхода сингла "Kr?m (s? n?ra f?r ingen g?)" в 1996-м году Kent обрели популярность на родине, а после своей третьей пластинки "Isola" (1997), группа вышла на международный уровень. Для англоязычных стран были выпущены англоязычные версии альбомов, однако там Kent не достигли такого успеха, как в Скандинавии, где являются одним из самых популярных коллективов. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го "Music non stop". В марте 2016 года Kent объявили о завершении деятельности после выпуска альбома и тура по Скандинавии. Их финальный концерт состоялся 17 декабря 2016 года на стокгольмском стадионе "Tele2 Arena".
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Отзывы


Kent - Rod (0888751163119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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