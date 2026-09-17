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Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный

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Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 1
Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 2
Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 3
Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 3
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
600 руб.  1 058 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188214
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
58

Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный

Наушники Panasonic представляют собой качественное аудиоустройство, предназначенное для любителей музыки, ценящих чистоту и глубину звучания. Эти внутриканальные наушники оснащены проводным подключением, что обеспечивает стабильное соединение с вашим устройством без потери качества звука. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что обеспечивает удобство использования в различных ситуациях. Наушники выполнены в стильном черном цвете, что делает их отличным аксессуаром, подходящим к любому стилю. Разработанные брендом Panasonic и произведенные в Китае, они гарантируют сочетание инновационных технологий и достойной сборки. Отсутствие системы активного шумоподавления компенсируется отличной пассивной изоляцией благодаря внутриканальной конструкции, которая позволяет погрузиться в мир музыки без внешних шумов. Импеданс наушников составляет 16?, что делает их совместимыми с большинством устройств, обеспечивая достойное качество звука при подключении через стандартный jack 3.5 mm разъем. Эти наушники идеально подойдут для тех, кто ценит качество, удобство и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic представляют собой качественное аудиоустройство, предназначенное для любителей музыки, ценящих чистоту и глубину звучания. Эти внутриканальные наушники оснащены проводным подключением, что обеспечивает стабильное соединение с вашим устройством без потери качества звука. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что обеспечивает удобство использования в различных ситуациях. Наушники выполнены в стильном черном цвете, что делает их отличным аксессуаром, подходящим к любому стилю. Разработанные брендом Panasonic и произведенные в Китае, они гарантируют сочетание инновационных технологий и достойной сборки. Отсутствие системы активного шумоподавления компенсируется отличной пассивной изоляцией благодаря внутриканальной конструкции, которая позволяет погрузиться в мир музыки без внешних шумов. Импеданс наушников составляет 16?, что делает их совместимыми с большинством устройств, обеспечивая достойное качество звука при подключении через стандартный jack 3.5 mm разъем. Эти наушники идеально подойдут для тех, кто ценит качество, удобство и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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