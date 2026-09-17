Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE125E-K черный
Наушники Panasonic представляют собой качественное аудиоустройство, предназначенное для любителей музыки, ценящих чистоту и глубину звучания. Эти внутриканальные наушники оснащены проводным подключением, что обеспечивает стабильное соединение с вашим устройством без потери качества звука. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что обеспечивает удобство использования в различных ситуациях. Наушники выполнены в стильном черном цвете, что делает их отличным аксессуаром, подходящим к любому стилю. Разработанные брендом Panasonic и произведенные в Китае, они гарантируют сочетание инновационных технологий и достойной сборки. Отсутствие системы активного шумоподавления компенсируется отличной пассивной изоляцией благодаря внутриканальной конструкции, которая позволяет погрузиться в мир музыки без внешних шумов. Импеданс наушников составляет 16?, что делает их совместимыми с большинством устройств, обеспечивая достойное качество звука при подключении через стандартный jack 3.5 mm разъем. Эти наушники идеально подойдут для тех, кто ценит качество, удобство и стиль в одном устройстве.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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