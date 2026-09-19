Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный
Наушники Gembird — это стильное и функциональное аудио-устройство, идеально подходящее как для домашнего использования, так и для путешествий. Данная модель выполнена в классическом черно-красном цвете, что придает ей яркий и современный вид. Как накладные наушники, они обеспечивают хороший уровень шумоизоляции, позволяя наслаждаться чистым и качественным звуком. Особенностью этих наушников является наличие встроенного микрофона, что делает их отличным выбором для видеоконференций или общения в голосовых чатах. Дополнительно, у этой модели предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,8 метра, что повышает комфорт и гибкость в использовании. Кабель подключается через стандартный разъём jack 3.5 mm, что гарантирует совместимость с большинством устройств. Складная конструкция этих наушников делает их очень удобными для хранения и транспортировки. Они легко помещаются в сумке или рюкзаке, занимая минимум места. Бренд Gembird славится надежностью и высоким качеством своих аудиотоваров, и эта модель не является исключением. Выбирая наушники Gembird, вы выбираете сочетание комфорта, стиля и функциональности.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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