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Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный купить с доставкой в Москве
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Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный

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Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 1
Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 2
Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 3
Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 4
Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 1
  • Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 2
  • Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 3
  • Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 4
  • Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486073
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
280

Описание товара Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный

Наушники Gembird — это стильное и функциональное аудио-устройство, идеально подходящее как для домашнего использования, так и для путешествий. Данная модель выполнена в классическом черно-красном цвете, что придает ей яркий и современный вид. Как накладные наушники, они обеспечивают хороший уровень шумоизоляции, позволяя наслаждаться чистым и качественным звуком. Особенностью этих наушников является наличие встроенного микрофона, что делает их отличным выбором для видеоконференций или общения в голосовых чатах. Дополнительно, у этой модели предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,8 метра, что повышает комфорт и гибкость в использовании. Кабель подключается через стандартный разъём jack 3.5 mm, что гарантирует совместимость с большинством устройств. Складная конструкция этих наушников делает их очень удобными для хранения и транспортировки. Они легко помещаются в сумке или рюкзаке, занимая минимум места. Бренд Gembird славится надежностью и высоким качеством своих аудиотоваров, и эта модель не является исключением. Выбирая наушники Gembird, вы выбираете сочетание комфорта, стиля и функциональности.

Отзывы о товаре Наушники Gembird MHS-G210 Survarium черный/красный




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Gembird — это стильное и функциональное аудио-устройство, идеально подходящее как для домашнего использования, так и для путешествий. Данная модель выполнена в классическом черно-красном цвете, что придает ей яркий и современный вид. Как накладные наушники, они обеспечивают хороший уровень шумоизоляции, позволяя наслаждаться чистым и качественным звуком. Особенностью этих наушников является наличие встроенного микрофона, что делает их отличным выбором для видеоконференций или общения в голосовых чатах. Дополнительно, у этой модели предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,8 метра, что повышает комфорт и гибкость в использовании. Кабель подключается через стандартный разъём jack 3.5 mm, что гарантирует совместимость с большинством устройств. Складная конструкция этих наушников делает их очень удобными для хранения и транспортировки. Они легко помещаются в сумке или рюкзаке, занимая минимум места. Бренд Gembird славится надежностью и высоким качеством своих аудиотоваров, и эта модель не является исключением. Выбирая наушники Gembird, вы выбираете сочетание комфорта, стиля и функциональности.
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Отзывы


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