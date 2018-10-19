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Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка

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Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 1
Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 2
Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 3
Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 4
Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
SOUNDS OF SILENCE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 2
  • Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 3
  • Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 4
  • Simon &amp; Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON & GARFUNKEL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON & GARFUNKEL

Коллекция SIMON & GARFUNKEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
SOUNDS OF SILENCE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка

Track List

A1The Sounds Of Silence3:02
A2Leaves That Are Green2:21
A3Blessed3:14
A4Kathy's Song3:16
A5Somewhere They Can't Find Me2:34
A6Anji2:15
B1Richard Cory2:25
B2A Most Peculiar Man2:29
B3April Come She Will1:49
B4We've Got A Groovey Thing Goin'1:55
B5I Am A Rock2:50

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
SOUNDS OF SILENCE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Sounds Of Silence3:02
A2Leaves That Are Green2:21
A3Blessed3:14
A4Kathy's Song3:16
A5Somewhere They Can't Find Me2:34
A6Anji2:15
B1Richard Cory2:25
B2A Most Peculiar Man2:29
B3April Come She Will1:49
B4We've Got A Groovey Thing Goin'1:55
B5I Am A Rock2:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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