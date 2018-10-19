Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
SOUNDS OF SILENCE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 185037
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3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
SOUNDS OF SILENCE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Sounds Of Silence
|3:02
|A2
|Leaves That Are Green
|2:21
|A3
|Blessed
|3:14
|A4
|Kathy's Song
|3:16
|A5
|Somewhere They Can't Find Me
|2:34
|A6
|Anji
|2:15
|B1
|Richard Cory
|2:25
|B2
|A Most Peculiar Man
|2:29
|B3
|April Come She Will
|1:49
|B4
|We've Got A Groovey Thing Goin'
|1:55
|B5
|I Am A Rock
|2:50
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
SOUNDS OF SILENCE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Sounds Of Silence
|3:02
|A2
|Leaves That Are Green
|2:21
|A3
|Blessed
|3:14
|A4
|Kathy's Song
|3:16
|A5
|Somewhere They Can't Find Me
|2:34
|A6
|Anji
|2:15
|B1
|Richard Cory
|2:25
|B2
|A Most Peculiar Man
|2:29
|B3
|April Come She Will
|1:49
|B4
|We've Got A Groovey Thing Goin'
|1:55
|B5
|I Am A Rock
|2:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (0190758749419) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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