Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
В наличии
Код товара: 185034
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3 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bookends Theme, Save The Life Of My Child, America, Overs, Voices Of Old People, Old Friends, Bookends Theme, Fakin' It, Punky's Dilemma, Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate"), A Hazy Shade Of Winter, At The Zoo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bookends Theme
|A2
|Save The Life Of My Child
|A3
|America
|A4
|Overs
|A5
|Voices Of Old People
|A6
|Old Friends
|B1
|Bookends Theme
|B2
|Fakin' It
|B3
|Punky's Dilemma
|B4
|Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate")
|B5
|A Hazy Shade Of Winter
|B6
|At The Zoo
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bookends Theme, Save The Life Of My Child, America, Overs, Voices Of Old People, Old Friends, Bookends Theme, Fakin' It, Punky's Dilemma, Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate"), A Hazy Shade Of Winter, At The Zoo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Bookends Theme
|A2
|Save The Life Of My Child
|A3
|America
|A4
|Overs
|A5
|Voices Of Old People
|A6
|Old Friends
|B1
|Bookends Theme
|B2
|Fakin' It
|B3
|Punky's Dilemma
|B4
|Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate")
|B5
|A Hazy Shade Of Winter
|B6
|At The Zoo
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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