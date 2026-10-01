Simon & Garfunkel - The Concert In Central Park (0889854344313) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166036
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon & Garfunkel - The Concert In Central Park (0889854344313) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Mrs. Robinson
|A2
|Homeward Bound
|A3
|America
|A4
|Me And Julio Down By The Schoolyard
|A5
|Scarborough Fair
|B1
|April Come She Will
|B2
|Wake Up Little Susie
|B3
|Still Crazy After All These Years
|B4
|American Tune
|B5
|Late In The Evening
|C1
|Slip Slidin' Away
|C2
|A Heart In New York
|C3
|Kodachrome / Mabellene
|C4
|Bridge Over Troubled Water
|D1
|Fifty Ways To Leave Your Lover
|D2
|The Boxer
|D3
|Old Friends
|D4
|The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
|D5
|The Sound Of Silence
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Mrs. Robinson
|A2
|Homeward Bound
|A3
|America
|A4
|Me And Julio Down By The Schoolyard
|A5
|Scarborough Fair
|B1
|April Come She Will
|B2
|Wake Up Little Susie
|B3
|Still Crazy After All These Years
|B4
|American Tune
|B5
|Late In The Evening
|C1
|Slip Slidin' Away
|C2
|A Heart In New York
|C3
|Kodachrome / Mabellene
|C4
|Bridge Over Troubled Water
|D1
|Fifty Ways To Leave Your Lover
|D2
|The Boxer
|D3
|Old Friends
|D4
|The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
|D5
|The Sound Of Silence
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Simon & Garfunkel - The Concert In Central Park (0889854344313) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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