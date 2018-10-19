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Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка

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Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка - фото 1
Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON & GARFUNKEL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON & GARFUNKEL

Коллекция SIMON & GARFUNKEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка

Track List

A1Scarborough Fair / Canticle3:13
A2Patterns2:45
A3Cloudy2:13
A4Homeward Bound2:32
A5The Big Bright Green Pleasure Machine2:47
A6The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)1:49
B1The Dangling Conversation2:41
B2Flowers Never Bend With The Rainfall2:15
B3A Simple Desultory Philippic (Or How I Was Robert McNamera'd Into Submission)2:15
B4For Emily, Whenever I May Find Her2:08
B5A Poem On The Underground Wall1:59
B67 O'Clock News / Silent Night2:04

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Scarborough Fair / Canticle3:13
A2Patterns2:45
A3Cloudy2:13
A4Homeward Bound2:32
A5The Big Bright Green Pleasure Machine2:47
A6The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)1:49
B1The Dangling Conversation2:41
B2Flowers Never Bend With The Rainfall2:15
B3A Simple Desultory Philippic (Or How I Was Robert McNamera'd Into Submission)2:15
B4For Emily, Whenever I May Find Her2:08
B5A Poem On The Underground Wall1:59
B67 O'Clock News / Silent Night2:04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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