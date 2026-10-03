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The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка

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The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 1
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 2
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 3
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 4
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 5
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 6
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 7
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 8
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 9
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
THE NEIGHBOURHOOD
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 1
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 2
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 3
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 4
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 5
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 6
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 7
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 8
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 9
  • The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758336718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
THE NEIGHBOURHOOD
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Flowers, Scary Love, Nervous, Void, Softcore, Blue, Sadderdaze, Revenge, You Get Me So High, Reflections, Too Serious, Stuck With Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка

Track List

A1Flowers
A2Scary Love
A3Nervous
B1Void
B2Softcore
B3Blue
C1Sadderdaze
C2Revenge
C3You Get Me So High
D1Reflections
D2Too Serious
D3Stuck With Me

Отзывы о товаре The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758336718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
THE NEIGHBOURHOOD
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Flowers, Scary Love, Nervous, Void, Softcore, Blue, Sadderdaze, Revenge, You Get Me So High, Reflections, Too Serious, Stuck With Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Flowers
A2Scary Love
A3Nervous
B1Void
B2Softcore
B3Blue
C1Sadderdaze
C2Revenge
C3You Get Me So High
D1Reflections
D2Too Serious
D3Stuck With Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Neighbourhood - The Neighbourhood (0190758336718) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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