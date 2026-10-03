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Чернила Cactus CS-I-CLI521C для CANON PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660, голубой купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-I-CLI521C для CANON PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660, голубой

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Чернила Cactus CS-I-CLI521C для CANON PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Canon Pixma MP540/MP550/MP620/MP630/MP640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
230 руб.  560 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Чернила Cactus CS-I-CLI521C для CANON PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660, голубой
230 руб. -59%
560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Canon Pixma MP540/MP550/MP620/MP630/MP640
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
127

Описание товара Чернила Cactus CS-I-CLI521C для CANON PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660, голубой

Высококачественные совместимые чернила Cactus CS-I-CLI521C голубого цвета (Cyan) разработаны специально для заправки картриджей и систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ) струйных принтеров и МФУ Canon. Флакон объемом 100 мл — это идеальное и экономичное решение для тех, кто много печатает дома или в офисе, позволяющее снизить затраты на расходные материалы в несколько раз по сравнению с покупкой оригинальных картриджей.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-I-CLI521C для CANON PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660, голубой




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Canon Pixma MP540/MP550/MP620/MP630/MP640
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественные совместимые чернила Cactus CS-I-CLI521C голубого цвета (Cyan) разработаны специально для заправки картриджей и систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ) струйных принтеров и МФУ Canon. Флакон объемом 100 мл — это идеальное и экономичное решение для тех, кто много печатает дома или в офисе, позволяющее снизить затраты на расходные материалы в несколько раз по сравнению с покупкой оригинальных картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-I-CLI521C для CANON PIXMA MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/MP660, голубой - стоимость товара 230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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