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Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый

21 Отзывы
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Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CLP-360, 365, CLX-3300, 3305
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181272
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CLP-360, 365, CLX-3300, 3305
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
783

Описание товара Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CLT-Y406S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый

Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
хватает не на долго, в отличии от других картриджей
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный картридж встал как родной все четко печатает
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. принтер сразу распознал картридж. печатает.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи просто супер, предыдущие другой фирмы сразу как-то вели себя не хорошо. А эти просто супер, качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Пётр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее сочетание цены и качества. Цвета соответствуют оригинальным. В принтере samsung c460w определился без ошибок.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Как и положено таким товарам. Вставил, заработало, забыл.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший не дорогой картридж.печатает ровно без пробелов.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Вильгельм П.

Достоинства:


Комментарий:
принтер принял, работает стабильно, уже скоро заново заказывать Х]
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, стандартные картриджы для лазерника. Купил весь комплект сразу. Ничего настраивать не пришлось, сами все подцепились. Samauns CLP 300
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
ксения ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее! Качество не плохое. Лучше чем покупать оригинал в три дорого
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные картриджи! коробки правда черные, фирмы кактус, но печатают отлично!
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Лошманов Д.

Достоинства:


Комментарий:
Давно уже не заправляю картриджи - меняю раз в год. В целом все хорошо за такую цену, правда кончаются раньше чем индикатор парапет в 0%
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, идеальная замена оригиналу, принтер на картридж не ругается, печатает четко, не мажет, на две курсовые работы с заполнением изображения более 50% хватило, еще осталось, но сколько осталось не известно
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, пользуется не первый раз этой фирмой - хватает надолго))
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда все отлично, запаяно и упаковано как следует.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь продукцей данной фиры, все на уровне оригинала.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, цвет яркий, печатает без полос, упаковка хорошая, посмотрим дальше в использовании
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Эльвира А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие качественные картриджи, беру не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Постоянно пользуюсь картриджами этой фирмы.Проблемм не было
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Игорь Стар

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, качество цвета на высоте , хорошая цена за лист , рекомендую к покупке. Единственный момент, я покупал уже несколько раз но один раз было что не было на картридже Рогов по бокам как на оригинале .



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CLP-360, 365, CLX-3300, 3305
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CLT-Y406S предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
хватает не на долго, в отличии от других картриджей
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный картридж встал как родной все четко печатает
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. принтер сразу распознал картридж. печатает.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи просто супер, предыдущие другой фирмы сразу как-то вели себя не хорошо. А эти просто супер, качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Пётр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее сочетание цены и качества. Цвета соответствуют оригинальным. В принтере samsung c460w определился без ошибок.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Как и положено таким товарам. Вставил, заработало, забыл.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший не дорогой картридж.печатает ровно без пробелов.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Вильгельм П.

Достоинства:


Комментарий:
принтер принял, работает стабильно, уже скоро заново заказывать Х]
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, стандартные картриджы для лазерника. Купил весь комплект сразу. Ничего настраивать не пришлось, сами все подцепились. Samauns CLP 300
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
ксения ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее! Качество не плохое. Лучше чем покупать оригинал в три дорого
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные картриджи! коробки правда черные, фирмы кактус, но печатают отлично!
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Лошманов Д.

Достоинства:


Комментарий:
Давно уже не заправляю картриджи - меняю раз в год. В целом все хорошо за такую цену, правда кончаются раньше чем индикатор парапет в 0%
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, идеальная замена оригиналу, принтер на картридж не ругается, печатает четко, не мажет, на две курсовые работы с заполнением изображения более 50% хватило, еще осталось, но сколько осталось не известно
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, пользуется не первый раз этой фирмой - хватает надолго))
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда все отлично, запаяно и упаковано как следует.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь продукцей данной фиры, все на уровне оригинала.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, цвет яркий, печатает без полос, упаковка хорошая, посмотрим дальше в использовании
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Эльвира А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие качественные картриджи, беру не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Постоянно пользуюсь картриджами этой фирмы.Проблемм не было
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Игорь Стар

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, качество цвета на высоте , хорошая цена за лист , рекомендую к покупке. Единственный момент, я покупал уже несколько раз но один раз было что не было на картридже Рогов по бокам как на оригинале .


Картридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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