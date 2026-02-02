Top.Mail.Ru
Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый

28 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181229
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х9
Вес, г.
775

Описание товара Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF212A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру всегда у этого продавца. заказала сразу два цвета. Жёлтый и голубой. Как всегда все на высоте. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Виталий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, недостатков не выявлено, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Работают, показывают расход, все отлично печатается. Принтер не заметил подмены на не ориг))))
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, все отлично работает, цветопередача не страдает
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Руслан З.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл, остаток чернил принтер видит корректно. Все цвета в норме (не бледные).
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
пока не ставил. Внешне как у кактуса - супер и упаковка и остальное.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Почему полосит зелёный и сиреневый цвета? Желтый работает безупречно.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован картридж хорошо что снаружи, то и внутри.Заказываю постоянно
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Виталий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный картридж, аппарат принял как родной, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли хорошо упакованы. Подошли под принтер, как и было обещано.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж после перезаправки. В описании этого не указано. Упаковка целая. При тестовой печати вопросов к качеству нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываем первый раз , по качеству нареканий нет , Спасибо Продавцу
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Шевцов Алексей Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работают. При печати на фото есть небольшое расхождение с оригинальными порошками.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
убрали наклейки, поставили, откалибровали, печатает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
после распечатки полсотни страниц наконец цвета не стали задваиваться. а сначала было полное разочарование
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Артур П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пользовался упаковка целая, все пломбы на месте
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный картридж, отлично печатает. Недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
картриджи качественные:к принтеру подошли идеально, печать яркая без помарок
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Даниил В.

Достоинства:


Комментарий:
Суперские картриджы, принтер теперь печатает как новый! Спасибо продавцу за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру только эти картриджи для цветного принтера, адекватная цена, отличное качество.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший, тонер из него не высыпается, как из некоторых неоригинальных аналогов. Пользуюсь этими картриджами много лет. Проблем не возникало.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Николай Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
Цветовой баланс нормальный. На цветном демонстрационном отпечатке с оригинальными картриджами проработка деталей в темных местах чуть лучше, чуть светлей, вблизи линии кажутся чуть тоньше. На расстоянии вытянутой руки сложно найти отличия от цветного демонстрационного изображения, отпечатанного с оригинальными картриджами.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Светлана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали на ПВЗ очень быстро. Заказ сразу 3 шт. (Пурпур, жёлт, голубой) Для hp lj 200 m251n. Сроки годности на видео. Желтый самый свежий
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Илья О.

Достоинства:


Комментарий:
Беру картриджи Cactus для своего цветного HP уже много лет. Все работает исправно! Доволен!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован картридж хорошо, пришел во время,цвет яркий
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо только при заявленых 1800 страниц принтер показал 1100++. При установке посыпалась краска.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю картриджи этого производителя регулярно. Работают отлично до самого конца. Качественные. Недорогие. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, пакет запаян, все пломбы на месте. Как оригинал. С чипом.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF212A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
беру всегда у этого продавца. заказала сразу два цвета. Жёлтый и голубой. Как всегда все на высоте. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Виталий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, недостатков не выявлено, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Работают, показывают расход, все отлично печатается. Принтер не заметил подмены на не ориг))))
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, все отлично работает, цветопередача не страдает
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Руслан З.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл, остаток чернил принтер видит корректно. Все цвета в норме (не бледные).
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
пока не ставил. Внешне как у кактуса - супер и упаковка и остальное.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Почему полосит зелёный и сиреневый цвета? Желтый работает безупречно.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован картридж хорошо что снаружи, то и внутри.Заказываю постоянно
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Виталий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный картридж, аппарат принял как родной, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли хорошо упакованы. Подошли под принтер, как и было обещано.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж после перезаправки. В описании этого не указано. Упаковка целая. При тестовой печати вопросов к качеству нет.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываем первый раз , по качеству нареканий нет , Спасибо Продавцу
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Шевцов Алексей Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работают. При печати на фото есть небольшое расхождение с оригинальными порошками.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
убрали наклейки, поставили, откалибровали, печатает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
после распечатки полсотни страниц наконец цвета не стали задваиваться. а сначала было полное разочарование
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Артур П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пользовался упаковка целая, все пломбы на месте
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный картридж, отлично печатает. Недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
картриджи качественные:к принтеру подошли идеально, печать яркая без помарок
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Даниил В.

Достоинства:


Комментарий:
Суперские картриджы, принтер теперь печатает как новый! Спасибо продавцу за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда беру только эти картриджи для цветного принтера, адекватная цена, отличное качество.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший, тонер из него не высыпается, как из некоторых неоригинальных аналогов. Пользуюсь этими картриджами много лет. Проблем не возникало.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Николай Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
Цветовой баланс нормальный. На цветном демонстрационном отпечатке с оригинальными картриджами проработка деталей в темных местах чуть лучше, чуть светлей, вблизи линии кажутся чуть тоньше. На расстоянии вытянутой руки сложно найти отличия от цветного демонстрационного изображения, отпечатанного с оригинальными картриджами.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Светлана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали на ПВЗ очень быстро. Заказ сразу 3 шт. (Пурпур, жёлт, голубой) Для hp lj 200 m251n. Сроки годности на видео. Желтый самый свежий
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Илья О.

Достоинства:


Комментарий:
Беру картриджи Cactus для своего цветного HP уже много лет. Все работает исправно! Доволен!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован картридж хорошо, пришел во время,цвет яркий
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо только при заявленых 1800 страниц принтер показал 1100++. При установке посыпалась краска.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю картриджи этого производителя регулярно. Работают отлично до самого конца. Качественные. Недорогие. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, пакет запаян, все пломбы на месте. Как оригинал. С чипом.


Картридж Cactus CS-CF212A для HP LJ Pro 200 M251/M276, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...