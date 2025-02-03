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Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный

1 Отзывы
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Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ProXM3820, M3820D, M3820ND, M4020, M4020ND, M4072FD, SL-M3870, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4070, SL-M4070FR
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
3000
  • Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный
1 030 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ProXM3820, M3820D, M3820ND, M4020, M4020ND, M4072FD, SL-M3870, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4070, SL-M4070FR
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный

Лазерный совместимый тонер-картридж Cactus CS-D203E (черный) — это экономичный расходный материал сверхвысокой емкости, предназначенный для монохромных лазерных принтеров и МФУ Samsung серий ProXpress M3820, M3870, M4020 и M4070. Он является полноценным качественным аналогом оригинального блока Samsung MLT-D203E.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный

Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, печатает хорошо



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ProXM3820, M3820D, M3820ND, M4020, M4020ND, M4072FD, SL-M3870, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4070, SL-M4070FR
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный совместимый тонер-картридж Cactus CS-D203E (черный) — это экономичный расходный материал сверхвысокой емкости, предназначенный для монохромных лазерных принтеров и МФУ Samsung серий ProXpress M3820, M3870, M4020 и M4070. Он является полноценным качественным аналогом оригинального блока Samsung MLT-D203E.


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, печатает хорошо


Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный - стоимость товара 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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