Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ProXM3820, M3820D, M3820ND, M4020, M4020ND, M4072FD, SL-M3870, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4070, SL-M4070FR
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
В наличии
Код товара: 181195
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ProXM3820, M3820D, M3820ND, M4020, M4020ND, M4072FD, SL-M3870, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4070, SL-M4070FR
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х12
Вес, кг.
1.7
Описание товара Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный
Лазерный совместимый тонер-картридж Cactus CS-D203E (черный) — это экономичный расходный материал сверхвысокой емкости, предназначенный для монохромных лазерных принтеров и МФУ Samsung серий ProXpress M3820, M3870, M4020 и M4070. Он является полноценным качественным аналогом оригинального блока Samsung MLT-D203E.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
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Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ProXM3820, M3820D, M3820ND, M4020, M4020ND, M4072FD, SL-M3870, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4070, SL-M4070FR
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Лазерный совместимый тонер-картридж Cactus CS-D203E (черный) — это экономичный расходный материал сверхвысокой емкости, предназначенный для монохромных лазерных принтеров и МФУ Samsung серий ProXpress M3820, M3870, M4020 и M4070. Он является полноценным качественным аналогом оригинального блока Samsung MLT-D203E.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, печатает хорошо
Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный - стоимость товара 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, печатает хорошо