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Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный

2 Отзывы
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Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3117, 3122, 3124, 3125
Цвет
Black
  • Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 169696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный
800 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3117, 3122, 3124, 3125
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный

Совместимый картридж CACTUS CS-PH3117 — это надежное и экономичное решение для монохромной лазерной печати, разработанное как полноценная альтернатива оригинальным расходным материалам Xerox. Картридж предназначен для использования дома и в небольших офисах, где требуется стабильное качество при минимальных затратах на каждый отпечаток.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный

Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает с принтером, без проблем. Получение через СДЕК было крайне не удобно (без паспорта товар не отдавали, нигде информации о необходимости получения паспорта не было, смс от СДЕК не приходили с кодом подтверждения).
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Настасья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, картридж подошёл к принтеру. Печать прекрасная.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3117, 3122, 3124, 3125
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый картридж CACTUS CS-PH3117 — это надежное и экономичное решение для монохромной лазерной печати, разработанное как полноценная альтернатива оригинальным расходным материалам Xerox. Картридж предназначен для использования дома и в небольших офисах, где требуется стабильное качество при минимальных затратах на каждый отпечаток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает с принтером, без проблем. Получение через СДЕК было крайне не удобно (без паспорта товар не отдавали, нигде информации о необходимости получения паспорта не было, смс от СДЕК не приходили с кодом подтверждения).
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Настасья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, картридж подошёл к принтеру. Печать прекрасная.


Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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