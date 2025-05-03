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Картридж HP Ink Advantage 652 трехцветный (F6V24AE) купить с доставкой в Москве
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Картридж HP Ink Advantage 652 трехцветный (F6V24AE)

6 Отзывы
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Картридж HP Ink Advantage 652 трехцветный (F6V24AE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 480 руб.  1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168595
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
1115, 2135, 3635, 4535, 3835, 4675
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х4
Вес, г.
50

Описание товара Картридж HP Ink Advantage 652 трехцветный (F6V24AE)

Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества. Ресурс - 200 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP Ink Advantage 652 трехцветный (F6V24AE)

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алёна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Оригинальная упаковка с голографической наклейкой. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Светлана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала картридж, были опасения, что прийдет сухой и деньги на ветер. Но все оказалось хорошо. И цена даже лучше чем навелберайс.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж. Все работает
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Жанна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи оригинальные советую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2023
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришел в идеальном состоянии, упакован в картонную прочную коробочку. Срок годности до ноября 2024. Спасибо.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
1115, 2135, 3635, 4535, 3835, 4675
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Неизменно великолепное качество печати. Фирменная формула чернил на пигментной основе в струйном картридже позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества. Ресурс - 200 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алёна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Оригинальная упаковка с голографической наклейкой. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Светлана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала картридж, были опасения, что прийдет сухой и деньги на ветер. Но все оказалось хорошо. И цена даже лучше чем навелберайс.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж. Все работает
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Жанна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи оригинальные советую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2023
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришел в идеальном состоянии, упакован в картонную прочную коробочку. Срок годности до ноября 2024. Спасибо.


Картридж HP Ink Advantage 652 трехцветный (F6V24AE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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