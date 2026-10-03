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Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной

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Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной - фото 1
Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
  • Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной - фото 1
  • Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168389
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной
2 330 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
цветной
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, г.
100

Описание товара Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной

Canon CL-441XL (5220B001) — оригинальный трехцветный картридж повышенной емкости, созданный для струйных многофункциональных устройств и принтеров серии Canon PIXMA. В одном корпусе объединены водорастворимые чернила трех базовых цветов (голубого, пурпурного и желтого), а также интегрированная печатная головка. Модель XL оптимальна для пользователей с регулярными объемами печати, обеспечивая низкую себестоимость одного отпечатка при сохранении фирменного качества Canon.

Отзывы о товаре Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
цветной
Страна производитель
Япония
Описание
Canon CL-441XL (5220B001) — оригинальный трехцветный картридж повышенной емкости, созданный для струйных многофункциональных устройств и принтеров серии Canon PIXMA. В одном корпусе объединены водорастворимые чернила трех базовых цветов (голубого, пурпурного и желтого), а также интегрированная печатная головка. Модель XL оптимальна для пользователей с регулярными объемами печати, обеспечивая низкую себестоимость одного отпечатка при сохранении фирменного качества Canon.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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