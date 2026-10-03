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Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный

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Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P3050dn, P3055dn, P3060dn
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный
820 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P3050dn, P3055dn, P3060dn
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х12
Вес, г.
923

Описание товара Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный

Предназначен для использования в принтерах Kyocera Ecosys P3050dn, P3055dn, P3060dn

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P3050dn, P3055dn, P3060dn
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15500
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для использования в принтерах Kyocera Ecosys P3050dn, P3055dn, P3060dn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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