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Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный

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Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный - фото 1
Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CP1215, CP1515, CP1518
Цвет
черный
  • Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный - фото 1
  • Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167974
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CP1215, CP1515, CP1518
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х10
Вес, г.
788

Описание товара Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2200 страниц.

Отзывы о товаре Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CP1215, CP1515, CP1518
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2200 страниц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CB540A для HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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