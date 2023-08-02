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Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м купить с доставкой в Москве
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Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м

2 Отзывы
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Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м - фото 1
Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м - фото 2
Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
  • Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м - фото 1
  • Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м - фото 2
  • Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
2 041 руб.  2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167032
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х2
Вес, г.
75

Описание товара Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м

Оригинальный кабель Apple Lightning to USB Cable (2м) с артикулом MD819ZM/A — это фирменный аксессуар премиум-класса, созданный для надежной зарядки и синхронизации мобильных устройств Apple. Благородный минималистичный дизайн в чисто-белом цвете идеально сочетается с эстетикой гаджетов экосистемы.

Отзывы о товаре Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м

02.08.2023
Андрей

Достоинства:
Удобная длинна.Вмеру мягкий.

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Вполне качественное изделие.Рекомендую
17.07.2020
Андрей

Достоинства:
Отличный кабель - незаменим для туристических поездок - его длина 2 м. выручает в случае неудачно расположенных розеток в отелях, аэропортах и других местах. Отлично гнется.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный кабель Apple Lightning to USB Cable (2м) с артикулом MD819ZM/A — это фирменный аксессуар премиум-класса, созданный для надежной зарядки и синхронизации мобильных устройств Apple. Благородный минималистичный дизайн в чисто-белом цвете идеально сочетается с эстетикой гаджетов экосистемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.08.2023
Андрей

Достоинства:
Удобная длинна.Вмеру мягкий.

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Вполне качественное изделие.Рекомендую
17.07.2020
Андрей

Достоинства:
Отличный кабель - незаменим для туристических поездок - его длина 2 м. выручает в случае неудачно расположенных розеток в отелях, аэропортах и других местах. Отлично гнется.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Рекомендую.


Кабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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