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Steve & Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve & Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка

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Steve &amp; Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка - фото 1
Steve &amp; Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Virgil and Steve Howe
Альбом (сингл)
NEXUS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve &amp; Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve &amp; Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steve & Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854861216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Virgil and Steve Howe
Альбом (сингл)
NEXUS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nexus, Hidden Planet, Leaving Aurora, Nicks Star, Night Hawk, Moon Rising, Passing Titan, Dawn Mission, Astral Plane, Infinite Space, Freefall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve & Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка

Track List

LP-A1Nexus4:56
LP-A2Hidden Planet3:26
LP-A3Leaving Aurora3:40
LP-A4Nick's Star3:41
LP-A5Night Hawk3:35
LP-B1Moon Rising3:31
LP-B2Passing Titan4:05
LP-B3Dawn Mission5:07
LP-B4Astral Plane3:37
LP-B5Infinite Space2:08
LP-B6Free Fall2:09
CD-1Nexus4:56
CD-2Hidden Planet3:26
CD-3Leaving Aurora3:40
CD-4Nick's Star3:41
CD-5Night Hawk3:35
CD-6Moon Rising3:31
CD-7Passing Titan4:05
CD-8Dawn Mission5:07
CD-9Astral Plane3:37
CD-10Infinite Space2:08
CD-11Free Fall2:09



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve & Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854861216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Virgil and Steve Howe
Альбом (сингл)
NEXUS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nexus, Hidden Planet, Leaving Aurora, Nicks Star, Night Hawk, Moon Rising, Passing Titan, Dawn Mission, Astral Plane, Infinite Space, Freefall
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

LP-A1Nexus4:56
LP-A2Hidden Planet3:26
LP-A3Leaving Aurora3:40
LP-A4Nick's Star3:41
LP-A5Night Hawk3:35
LP-B1Moon Rising3:31
LP-B2Passing Titan4:05
LP-B3Dawn Mission5:07
LP-B4Astral Plane3:37
LP-B5Infinite Space2:08
LP-B6Free Fall2:09
CD-1Nexus4:56
CD-2Hidden Planet3:26
CD-3Leaving Aurora3:40
CD-4Nick's Star3:41
CD-5Night Hawk3:35
CD-6Moon Rising3:31
CD-7Passing Titan4:05
CD-8Dawn Mission5:07
CD-9Astral Plane3:37
CD-10Infinite Space2:08
CD-11Free Fall2:09


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve & Virgil Howe - Nexus (0889854861216) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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