Prince & The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince, The Revolution
Альбом (сингл)
PURPLE RAIN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165960
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624930242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince, The Revolution
Альбом (сингл)
PURPLE RAIN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let’s Go Crazy, Take Me With U, The Beautiful Ones, Computer Blue, Darling Nikki, When Doves Cry, I Would Die 4 U, Baby I’m A Star, Purple Rain
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Prince & The Revolution - Purple Rain (0093624930242) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Let's Go Crazy
|4:38
|A2
|Take Me With U
|3:53
|A3
|The Beautiful Ones
|5:13
|A4
|Computer Blue
|3:58
|A5
|Darling Nikki
|4:15
|B1
|When Doves Cry
|5:53
|B2
|I Would Die 4 U
|2:49
|B3
|Baby I'm A Star
|4:23
|B4
|Purple Rain
|8:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624930242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince, The Revolution
Альбом (сингл)
PURPLE RAIN
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let’s Go Crazy, Take Me With U, The Beautiful Ones, Computer Blue, Darling Nikki, When Doves Cry, I Would Die 4 U, Baby I’m A Star, Purple Rain
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Let's Go Crazy
|4:38
|A2
|Take Me With U
|3:53
|A3
|The Beautiful Ones
|5:13
|A4
|Computer Blue
|3:58
|A5
|Darling Nikki
|4:15
|B1
|When Doves Cry
|5:53
|B2
|I Would Die 4 U
|2:49
|B3
|Baby I'm A Star
|4:23
|B4
|Purple Rain
|8:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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