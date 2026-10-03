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Itzhak Perlman, Brahms: Violin Concerto (0190295801700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Itzhak Perlman, Brahms: Violin Concerto (0190295801700) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Itzhak Perlman, Brahms: Violin Concerto
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Itzhak Perlman, Brahms: Violin Concerto (0190295801700) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman, Brahms: Violin Concerto (0190295801700) виниловая пластинка

Track List

Konzert Fur Violine Und Orchester D-dur Op.77
A11.Satz: Allegro Non Troppo - Tempo I
B12. Satz: Adagio
B23. Satz: Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace

Отзывы о товаре Itzhak Perlman, Brahms: Violin Concerto (0190295801700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Konzert Fur Violine Und Orchester D-dur Op.77
A11.Satz: Allegro Non Troppo - Tempo I
B12. Satz: Adagio
B23. Satz: Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Itzhak Perlman, Brahms: Violin Concerto (0190295801700) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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