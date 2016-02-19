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Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка

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Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка - фото 1
Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2016
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART - REQUIEM
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165621
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0825646494231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2016
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART - REQUIEM
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка

Track List

A1Introitus: Requiem - Kyrie7:50
A2Sequentia: Dies irae1:58
A3Sequentia: Tuba mirum4:10
A4Sequentia: Rex tremendae majestatis2:35
A5Sequentia: Recordare6:12
A6Sequentia: Confutatis2:50
A7Sequentia: Lacrimosa3:36
B1Offertorium: Domine Jesu3:52
B2Offertorium: Hostias5:01
B3Offertorium: Sanctus1:41
B4Offertorium: Benedictus5:29
B5Offertorium: Agnus Dei - Communio: Lux aeterna9:14

Отзывы о товаре Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0825646494231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2016
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART - REQUIEM
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Introitus: Requiem - Kyrie7:50
A2Sequentia: Dies irae1:58
A3Sequentia: Tuba mirum4:10
A4Sequentia: Rex tremendae majestatis2:35
A5Sequentia: Recordare6:12
A6Sequentia: Confutatis2:50
A7Sequentia: Lacrimosa3:36
B1Offertorium: Domine Jesu3:52
B2Offertorium: Hostias5:01
B3Offertorium: Sanctus1:41
B4Offertorium: Benedictus5:29
B5Offertorium: Agnus Dei - Communio: Lux aeterna9:14
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (0825646494231) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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