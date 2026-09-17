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Till Bronner & Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Till Bronner & Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка

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Till Bronner &amp; Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка - фото 1
Till Bronner &amp; Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Till Bronner, Dieter Ilg
Альбом (сингл)
NIGHTFALL
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Till Bronner &amp; Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка - фото 1
  • Till Bronner &amp; Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Till Bronner & Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854921118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Till Bronner, Dieter Ilg
Альбом (сингл)
NIGHTFALL
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Thousand Kisses Deep, The Fifth of Beethoven, Nightfall, Nobody Else but Me, Air, Scream & Shout, Wetterstein, Eleanor Rigby, Peng! Peng!, Body and Soul, Ach bleib mit deiner Gnade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Till Bronner & Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка

Track List

A1A Thousand Kisses Deep4:40
A2The Fifth Of Beethoven4:51
A3Nightfall3:19
A4Nobody Else But Me5:46
A5Air6:10
B1Scream & Shout3:23
B2Wetterstein2:56
B3Eleanor Rigby3:23
B4Peng! Peng!3:34
B5Body And Soul5:10
B6Ach Bleib Mit Deiner Gnade6:49

Отзывы о товаре Till Bronner & Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854921118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Till Bronner, Dieter Ilg
Альбом (сингл)
NIGHTFALL
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Thousand Kisses Deep, The Fifth of Beethoven, Nightfall, Nobody Else but Me, Air, Scream & Shout, Wetterstein, Eleanor Rigby, Peng! Peng!, Body and Soul, Ach bleib mit deiner Gnade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1A Thousand Kisses Deep4:40
A2The Fifth Of Beethoven4:51
A3Nightfall3:19
A4Nobody Else But Me5:46
A5Air6:10
B1Scream & Shout3:23
B2Wetterstein2:56
B3Eleanor Rigby3:23
B4Peng! Peng!3:34
B5Body And Soul5:10
B6Ach Bleib Mit Deiner Gnade6:49
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Till Bronner & Dieter Ilg - Nightfall (0889854921118) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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