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Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка

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Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2016
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
PRINCE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99354
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624922087
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2016
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
PRINCE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка

Track List

A1I Wanna Be Your Lover5:47
A2Why You Wanna Treat Me So Bad?3:49
A3Sexy Dancer4:18
A4When We're Dancing Close And Slow5:18
B1With You3:59
B2Bambi4:22
B3Still Waiting4:24
B4I Feel For You3:24
B5It's Gonna Be Lonely5:30

Отзывы о товаре Prince - Prince (0093624922087) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624922087
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2016
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
PRINCE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1I Wanna Be Your Lover5:47
A2Why You Wanna Treat Me So Bad?3:49
A3Sexy Dancer4:18
A4When We're Dancing Close And Slow5:18
B1With You3:59
B2Bambi4:22
B3Still Waiting4:24
B4I Feel For You3:24
B5It's Gonna Be Lonely5:30
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Доставка
Отзывы


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