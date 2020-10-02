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Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный

1 Отзывы
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Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 159268
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
185

Описание товара Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный

С помощью лёгкой, но достаточно прочной бинауральной гарнитуры PC 3 CHAT можно общаться в интернете, играть в игры, слушать музыку. Микрофон с элементом шумокомпенсации гарантирует разборчивость и ясность речи.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный

02.10.2020
Владимир

Достоинства:
УДОБСТВО МОДЕЛИ,КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ!

Недостатки:
НЕ ОБНАРУЖИЛ.

Комментарий:
В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ 2020Г КУПИЛ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ KOTOFOTO.RU ГАРНИТУРУ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА-PC 3 CHAT. КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ В МАГАЗИНЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.ПРИ ЭТОМ ЦЕНЫ В KOTOFOTO ГОРАЗДО НИЖЕ ЧЕМ В ДРУГИХ МАГАЗИНАХ ЭТОГО ПРОФИЛЯ.УЧИТЫВАЯ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ,А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО ПРОДАВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ, РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПОК.



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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
С помощью лёгкой, но достаточно прочной бинауральной гарнитуры PC 3 CHAT можно общаться в интернете, играть в игры, слушать музыку. Микрофон с элементом шумокомпенсации гарантирует разборчивость и ясность речи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.10.2020
Владимир

Достоинства:
УДОБСТВО МОДЕЛИ,КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ!

Недостатки:
НЕ ОБНАРУЖИЛ.

Комментарий:
В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ 2020Г КУПИЛ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ KOTOFOTO.RU ГАРНИТУРУ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА-PC 3 CHAT. КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ В МАГАЗИНЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.ПРИ ЭТОМ ЦЕНЫ В KOTOFOTO ГОРАЗДО НИЖЕ ЧЕМ В ДРУГИХ МАГАЗИНАХ ЭТОГО ПРОФИЛЯ.УЧИТЫВАЯ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ,А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО ПРОДАВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ, РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПОК.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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