Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 159268
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
185
Описание товара Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный
С помощью лёгкой, но достаточно прочной бинауральной гарнитуры PC 3 CHAT можно общаться в интернете, играть в игры, слушать музыку. Микрофон с элементом шумокомпенсации гарантирует разборчивость и ясность речи.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
С помощью лёгкой, но достаточно прочной бинауральной гарнитуры PC 3 CHAT можно общаться в интернете, играть в игры, слушать музыку. Микрофон с элементом шумокомпенсации гарантирует разборчивость и ясность речи.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Достоинства:
УДОБСТВО МОДЕЛИ,КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ!
Недостатки:
НЕ ОБНАРУЖИЛ.
Комментарий:
В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ 2020Г КУПИЛ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ KOTOFOTO.RU ГАРНИТУРУ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА-PC 3 CHAT. КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ В МАГАЗИНЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.ПРИ ЭТОМ ЦЕНЫ В KOTOFOTO ГОРАЗДО НИЖЕ ЧЕМ В ДРУГИХ МАГАЗИНАХ ЭТОГО ПРОФИЛЯ.УЧИТЫВАЯ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ,А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО ПРОДАВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ, РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПОК.
Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser PC 3 CHAT (504195) черный
Достоинства:
УДОБСТВО МОДЕЛИ,КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ!
Недостатки:
НЕ ОБНАРУЖИЛ.
Комментарий:
В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ 2020Г КУПИЛ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ KOTOFOTO.RU ГАРНИТУРУ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА-PC 3 CHAT. КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ В МАГАЗИНЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.ПРИ ЭТОМ ЦЕНЫ В KOTOFOTO ГОРАЗДО НИЖЕ ЧЕМ В ДРУГИХ МАГАЗИНАХ ЭТОГО ПРОФИЛЯ.УЧИТЫВАЯ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ,А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО ПРОДАВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ, РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ МАГАЗИН ДЛЯ ПОКУПОК.